شكرا لقرائتكم خبر عن عادة صباحية تساعدك على تحسين عملية الهضم طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر أحيانًا بالانتفاخ أو الخمول بعد الوجبات؟ أو تعاني من مشاكل هضمية مثل الإمساك أو الحموضة؟ هناك عادة بسيطة جدًا قد تساعدك - شيء يمكنك القيام به أول شيء في الصباح لتهيئ أمعاءك ليوم هادئ؟

أكد الخبراء أن شرب الماء الدافئ في الصباح يُنشط عملية الهضم، ويُعزز عملية الأيض، بل ويمنع الانتفاخ، بحسب موقع تايمز ناو.ويلعب الترطيب دورًا حيويًا في صحة الجهاز الهضمي، وللماء الدافئ، على وجه الخصوص، فوائد فريدة عند تناوله على معدة فارغة، حيث يُساعد الماء الدافئ على تنشيط الجهاز الهضمي، مما يُسهّل حركة الطعام عبر الأمعاء.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة طب الجهاز الهضمي العصبي والحركة أن الماء الدافئ يُحفّز حركة الأمعاء ويُخفّف الإمساك.ولاحظ الباحثون أن مرضى الإمساك المزمن لاحظوا تحسّنًا في انتظام حركة الأمعاء عند شربهم الماء الدافئ يوميًا.



شرب الماء الدافئ في الصباح يمكن أن يساعد في تنشيط عملية الهضم من خلال زيادة تدفق الدم إلى الأمعاء وتليين البراز، مما يجعل حركة الأمعاء أسهل.

كيف يفيد الماء الدافئ الهضم 1) يطرد السموم

خلال الليل، يخضع الجسم لعملية تطهير طبيعية، شرب الماء الدافئ صباحًا يساعد على التخلص من الفضلات ويُهيئ المعدة لاستقبال الطعام. كما يُحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، وهي ضرورية لهضم الطعام بكفاءة.

2) يساعد في امتصاص العناصر الغذائية

الترطيب ضروري لامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح. يضمن الجهاز الهضمي المُرطّب جيدًا امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية بفعالية في الأمعاء.

3) يخفف الإمساك

يعد الجفاف أحد الأسباب الشائعة للإمساك، ويمكن أن يساعد الماء الدافئ في تليين البراز ، وهي انقباضات العضلات التي تشبه الموجة والتي تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

4) يعزز عملية التمثيل الغذائي

وجدت دراسة نُشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن شرب الماء الدافئ يمكن أن يزيد معدل الأيض بنسبة تصل إلى 30% لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة. يساعد ارتفاع معدل الأيض الجهاز الهضمي على معالجة الطعام بكفاءة أكبر، ويمنع الانتفاخ أو بطء الهضم.

5) يقلل من الانتفاخ والحموضة

يمكن أن يؤدي الماء البارد إلى انقباض الأوعية الدموية في المعدة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، بينما يعمل الماء الدافئ على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الانتفاخ وارتجاع الحمض".

هل يجب إضافة الليمون أم العسل؟

يقوم بعض الأشخاص بتعزيز فوائد الماء الدافئ بإضافة الليمون أو العسل.

الليمون: يحتوي على حمض الستريك الذي يحفز الإنزيمات الهضمية ويوازن مستويات حمض المعدة.

العسل: يعمل كمضاد حيوي طبيعي، يغذي البكتيريا المعوية المفيدة ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

كيفية دمج هذه العادة في روتينك للحصول على أقصى استفادة، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

اشرب كوبًا من الماء الدافئ فورًا بعد الاستيقاظ.

تجنب شرب الماء البارد في الصباح، لأنه قد يسبب صدمة للجهاز الهضمي.

إذا كنت ترغب في إضافة الليمون، استخدم عصير الليمون الطازج بدلاً من المركزات الاصطناعية.

انتظر 15-20 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار للسماح لعملية الهضم بالتنشيط بشكل صحيح.

شرب الماء الدافئ صباحًا عادة بسيطة لكنها فعّالة تُحسّن الهضم، وتُعزز عملية الأيض، وتُعزز صحة الأمعاء طوال اليوم.

وبدعم من الأبحاث العلمية وآراء الخبراء، يُمكن دمج هذه العادة بسهولة في روتينك اليومي لتحقيق فوائد صحية طويلة الأمد.