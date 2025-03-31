شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. الرنجة والفسيخ خطر على الجنين بلاش منها وجربى البدائل والان مع تفاصيل الخبر

يشتهر عيد الفطر المبارك، بتزايد موائد الأطعمة الشهية، وعلى رأسها الرنجة والفسيخ، تلك الأطباق التقليدية التي ارتبطت ببهجة العيد، لكن وسط هذه الأجواء الاحتفالية، يُطلق الأطباء تحذيرات عاجلة للحوامل، داعين إياهن إلى تجنب هذه الأطعمة حفاظًا على صحتهن وصحة الأجنة.

فما هي المخاطر التي تخفيها هذه الأطباق المالحة؟ وكيف يمكن أن تؤثر على الحمل والجنين؟

وفقا لموقع " healthline" قد تحتوي الأسماك النيئة، بما في ذلك الرنجة النيئة، التي يتم تناولها أثناء الحمل على طفيليات وبكتيريا مثل: الليستيريا المستوحدة أو السالمونيلا ، والتي تشكل خطورة على النساء الحوامل وأطفالهن.

1. احتمالية التلوث بالبكتيريا الضارة:

الأطعمة المملحة والمخمرة مثل الرنجة والفسيخ قد تحتوي على بكتيريا مثل الليستيريا (Listeria) أو الكلوستريديوم (Clostridium) ، والتي تسبب التسمم الغذائي.

عدوى الليستيريا خطيرة جدًا على الحوامل وقد تؤدي إلى الإجهاض، الولادة المبكرة، أو إصابة الجنين بأمراض خطيرة.

2. نسبة أملاح العالية (الصوديوم):

تحتوي الرنجة والفسيخ على كميات كبيرة من الملح، مما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ويزيد خطر تسمم الحمل أو احتباس السوائل (وذمة).

3. احتمالية وجود سموم:

إذا لم يتم تخزين هذه الأسماك بطريقة صحيحة، قد تتكون فيها سموم مثل الهيستامين التي تسبب الحساسية والتسمم.

بدائل آمنة للحوامل في العيد:

- الأسماك الطازجة والمطهوة جيدًا (مثل السلمون أو البلطي المشوي).

- البروتينات الآمنة* مثل الدجاج واللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

- الألبان المبسترة والبيض المطهو جيدًا.

نصائح لتناول الرنجة بأمان

إذا كنتِ حاملاً، من الأفضل استشارة طبيبك قبل تناول أي أطعمة غير معتادة، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لضمان سلامتكِ وسلامة جنينك، ويمكن اتباع الآتى عند تناول الرنجة :

نختار الرنجة من مصادر موثوقة، طازجة قدر الإمكان ومخزنة بشكل صحيح .

يعتبر الرنجة في الزيت آمنًا للاستهلاك أثناء الحمل ، بشرط أن تأتي من مصادر موثوقة وليس لدينا أي شكوك حول جودتها.

يجب تناول الرنجة المنقوعة في محلول ملحي لمدة طويلة قبل تناولها وشطفها جيدًا للتخلص من الملح الزائد.

خلال فترة الحمل، حددي استهلاكك للأسماك البحرية، بما في ذلك الرنجة، إلى 200 جرام في الأسبوع .

