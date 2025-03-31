شكرا لقرائتكم خبر عن تفطر إيه أول يوم العيد.. فوايد كوباية الشاى بلبن والان مع تفاصيل الخبر

يحرص معظمنا على تناول الشاي باللبن أو الحليب في صباح أول أيام عيد الفطر بعد قضاء صلاة العيد، وانتهاء صيام شهر رمضان، حيث يعشق الكثيرون تناول كوب من هذا المشروب المفضل لديهم مع الحك والبسكويت، في طريقهم للعودة إلى طقوسهم الطبيعية بعد انتهاء شهر رمضان، حيث أن تناول كوب الشاي بالحليب في الصباح عادة مفضلة لدى الكثير منا.

وفى هذا السياق، يُقدم موقع "تايمز أوف إنديا" فوائد تناول الشاي بالحليب سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية.. على النحو التالى:

تعزيز الطاقة

يحتوي الشاي على الكافيين الذي يساعد في تنشيط الجسم وتحفيز النشاط، بينما يوفر اللبن البروتين والكالسيوم التي تدعم الصحة العامة.

تحسين الهضم

اللبن يحتوي على البروبيوتيك وهى نوع من البكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد على هضم الطعام خاصة بعد تناول وجبات العيد الدسمة.

تعزيز التواصل الاجتماعي

في العديد من الثقافات، يعد شرب الشاي باللبن جزءًا من العادات الاجتماعية خاصة في المناسبات مثل عيد الفطر، حيث تجتمع العائلة أو الأصدقاء لتناول الشاي باللبن مع الكحك والبسكويت.

يُعزز الترطيب والتغذية

الشاي باللبن يساهم في ترطيب الجسم ويزودك بالعناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن خاصة الموجودة في اللبن.

دعم المناعة

الشاي يحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات التي تعزز جهاز المناعة لدينا وهو ما نحتاجه خاصة فى تلك الأيام التي تشهد تغييرات في الطقس مع قدوم فصل الربيع، بينما يوفر اللبن البروتينات التي تساهم في بناء الجسم وتقويته.