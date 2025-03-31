ألعاب تفاعلية للعائلات مع الأطفال خلال عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 10:24 صباحاً - عيد الفطر ليس مجرد احتفال، ولكنه أيضاً لحظة خاصة لتعزيز التماسك العائلي وشكل من أشكال الامتنان والفرح، وفي خضم التجمعات المزدحمة والاستمتاع بأطباق العيد اللذيذة، قد يرغب الأطفال في اللعب، وينشغل المراهقون بالأدوات الذكية، بينما يفضل الآباء الدردشة بشكل عام، ولجعل عيد الفطر هذا العام ذكرى لا تُنسى، إليك وفقاً للأخصائية التربوية " مي عبد الهادي" أفكاراً مختلفة لتقاليد ترفيهية إبداعية ليست ممتعة فحسب، ولكنها أيضاً تقوي الروابط العائلية!

التحديات العائلية المثيرة

ألعاب عائلية ممتعة لخلق لحظات لا تنسى- الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تكون الألعاب العائلية وسيلة ممتعة لخلق لحظات من العمل الجماعي، وتعد إحدى الأفكار التي يمكنك تجربتها هي مسابقات العيد التقليدية، حيث يتعين على كل فرد من أفراد الأسرة تخمين أصل الأطعمة التقليدية أو العادات الفريدة من مناطق مختلفة في بلدهم.

لإضافة المزيد من المرح، قومي بإنشاء تحدي زي مزدوج مع لون موحد أو شكل مجدد، وتخليد اللحظة في صورة عائلية، ويمكن أيضاً تجميع هذه التحديات كمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لجعلها أكثر إثارة للاهتمام.

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منتجع عائلي في المنزل

بعض الأنشطة التي يمكن القيام بها هي سبا عائلي مع علاجات بسيطة مثل أقنعة الوجه وجلسات التدليك المريحة، أو ليلة سينمائية من خلال مشاهدة الفيلم المفضل للعائلة أثناء الاستمتاع بوجبات العيد الخفيفة النموذجية، أو حفلة شواء في الفناء للاستمتاع بالسهرة معاً في جو مريح.

ألعاب رقمية أو تفاعلية

بالنسبة للعائلات التي تحب الألعاب، يمكن أن تكون الألعاب الرقمية ذات الطابع الإسلامي أو ألعاب الطاولة خياراً ترفيهياً تعليمياً وممتعاً، تقدم العديد من تطبيقات الهاتف المحمول أو الألعاب اختبارات إسلامية يمكن لعبها بصحبة طفلك، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تكون ألعاب الطاولة الدينية أيضاً وسيلة ممتعة لتعليم القيم الدينية للأطفال أثناء اللعب.

مغامرة الطهي

بالنسبة للعائلات التي تحب الطهي، يمكن أن يكون عيد الفطر فرصة لخلق ذكريات في المطبخ؛ لذا قومي "بمغامرة الطهي" مع أطفالك في المنزل من خلال تقديم العديد من الأطعمة التقليدية من مناطق مختلفة والاستمتاع بأطباق الفتيت، أو حلى المطبق، أو الدبيازة والمعمول السعودي والكبسة على طاولة الطعام.

مكالمات الفيديو العائلية

قومي بالتفكير في ألعاب عبر الإنترنت يمكن لعبها مع العائلة - الصورة من موقع AdobeStock

بالنسبة للعائلات التي لا تستطيع التجمع، لا يزال بإمكانها الاحتفال بعيد الفطر من خلال خاصية الفيديو كول، وحتى لا يصبح الأمر مملاً، قومي بإنشاء ألعاب عبر الإنترنت يمكن لعبها مع العائلة أو قومي بعقد جلسة لاسترجاع الذكريات مع أقاربك من خلال عرض صور ذكريات العيد من عام إلى آخر عبر مكالمة الفيديو كول، بهذه الطريقة، لا يزال على الأطفال الشعور بدفء التجمع العائلي؛ مما يجعل التجمعات الافتراضية جزءاً من تقليد عيد الفطر الذي يظل ذا معنى.

متابعة كلمات الأغنية

لعبة كلمات الأغاني المستمرة هي لعبة جماعية ممتعة جداً وسهلة للغاية، وذلك من خلال تشغيل أغنية باستخدام مكبر الصوت، وتحدي فرد من عائلتك ما ليغنيها وفي منتصف الأغنية، قومي بإيقاف تشغيل الأغنية ودعي المتسابق يتابع كلمات الأغنية المتبقية، إذا كان صحيحاً، فيحق له الحصول على جائزة.

من ناحية أخرى، إذا خسر يمكنك معاقبته، على سبيل المثال، عن طريق غسل الصحون بعد الوجبات.

تخمين كعكة العيد

عطلة العيد مرادفة لتقديم مجموعة متنوعة من الكعك والوجبات الخفيفة، واستفيدي من توفر العديد من أنواع كعك العيد في لعبة تخمين كعكة العيد.

كما يوحي الاسم، تتطلب هذه اللعبة من فرد من العائلة أن يخمن الكعكة التي يتم تقديمها له وفي المقابل، فإن القواعد هي أن الفرد الذي يخمن يجب أن يكون معصوب العينين بقطعة قماش، وأن تكون يداه مقيدتين، ولا يمكنه سوى شم وتذوق كعك العيد.

إذا كان التخمين صحيحاً، فسوف يحصل على جائزة، ومن ناحية أخرى، إذا أخطأ في التخمين، فيجب معاقبته.

الليمون والنكات

انتشرت ألعاب ونكات الليمون مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعد هذه اللعبة مناسبة للعب مع العائلة الكبيرة.

يتم لعب الليمون والنكات من خلال تحضير عدة حبات ليمون مقطعة، ويتناوب كل شخص يلعب في إلقاء نكتة، والتي يمكن أن تكون لغزاً أو نكتة، وإذا ضحك أحد اللاعبين بسبب النكتة، فعليه أن يأكل شريحة من الليمون.

من أنا؟

لعبة Who Am I يمكن لعبها بدون معدات خاصة، ولكن باستخدام أدوات بسيطة جمعي ثلاثة أو أربعة أشخاص من عائلتك في مواجهة بعضهم البعض.

ثم اكتبي أسماء أفراد العائلة أو شخصيات الفيلم أو المشاهير على الورق، ثم الصقيها على جبهة كل لاعب، وتأكدي من أن كل لاعب لا يرى محتويات الورقة المرفقة على جبهته.

بعد ذلك، سيخمن اللاعبون من هو الشخص المكتوب على جبهتهم من خلال سؤال بعضهم البعض، فاللاعب الذي يخمن أولاً هو الفائز وفي الوقت نفسه، يخسر اللاعبون الباقون ويمكن معاقبتهم.

زيارة المتنزهات

ضعي خططاً لزيارة متنزه ترفيهي حيث يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب المثيرة للأطفال، وسيحبون الاستمتاع بمناطق الجذب المثيرة مثل الأفعوانيات وركوب المياه وغيرها من الألعاب التفاعلية.

أيضاً استغلي وقت الفراغ لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق مع نزهة عائلية، واختاري وجهة مثل الشاطئ أو الجبل أو البحيرة التي توفر مناظر طبيعية جميلة، وأنشطة خارجية ممتعة متنوعة مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو اللعب على الرمال.

يمكنك أيضاً استغلال عطلة عيد الفطر كفرصة للتعلم واستكشاف الوجهات السياحية التعليمية مثل المتاحف أو حدائق الحيوان أو الحدائق النباتية، سيحب الأطفال اكتشاف أشياء جديدة وتوسيع معرفتهم أثناء الاستمتاع.

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إنشاء ألبوم العائلة

من المؤكد أن الجمع بين أنشطة اللعب وفنون الحرف اليدوية يعد نشاطاً مثيراً وممتعاً، في الوقت الحاضر يزدهر اتجاه الصور التي يتم ترتيبها في سجلات القصاصات أو إطارات القصاصات، على الرغم من أن الأمر صعب بعض الشيء، إلا أنه سيكون أسهل إذا رتبته مع عائلتك.

يمكنك أيضاً لعب تخمين الصور من الماضي بمشاركة جميع أفراد الأسرة، اجمعي كل ألبومات الصور من الماضي، ثم اعرضي صورة لأحد أفراد العائلة عندما كانوا صغاراً، واطلبي من جميع أفراد الأسرة تخمين من هو في الصورة.

في النهاية لا تقتصر عطلة عيد الفطر على الطعام اللذيذ والزيارات العائلية فحسب، بل إنها أيضاً فرصة ذهبية لخلق ذكريات لا تُنسى مع العائلة، من خلال تجربة العديد من الأفكار الترفيهية الإبداعية، كل شيء يمكن أن يكون طريقة فريدة للاحتفال بعيد الفطر بفرح.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.