في اليوم العالمي للتوحد: أنشطة لتعليم الأطفال التغلب على المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 10:24 صباحاً - اضطراب طيف التوحد (ASD) هو حالة عصبية متباينة، تؤثر على التواصل والسلوك والتعلم. يستخدم علماء النفس مصطلح اضطراب طيف التوحد؛ لأن الأعراض واحتياجات الدعم تختلف باختلاف الطفل. على الرغم من تعريفه سريرياً بأنه اضطراب، فإن الإصابة بالتوحد لا تعني وجود خلل أو "حاجة إلى إصلاح" لدى الطفل؛ بل تعني أن دماغه مبرمج بطريقة مختلفة عما يُعتبر أكثر شيوعاً أو طبيعياً.

ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بالتوحد في السنوات الأخيرة مع تحسن قدرة الأطباء على التعرف إلى الأعراض ودمجهم حالات كانت تُعتبر منفصلة سابقاً، مثل متلازمة أسبرجر واضطراب النمو الشامل غير المحدد، في طيف تشخيصي واحد. هذا يعني أن طفلاً واحداً تقريباً من كل 36 طفلاً تُدرّسه سيُشخّص بالتوحد.

غالباً ما يواجه الطلاب المصابون بالتوحد صعوبة في تفسير الإشارات الاجتماعية النمطية وتقليدها؛ وينطبق الأمر نفسه على الطلاب غير المصابين بالتوحد في تفسير الإشارات الاجتماعية التوحدية والاستجابة لها. وبينما يشعر كلٌّ من الطلاب المصابين بالتوحد وغير المصابين به بالتعاطف تجاه بعضهم البعض، إلا أنهم لا يعرفون دائماً كيفية التواصل بطريقة يفهمها أقرانهم من ذوي النمط العصبي المختلف. تُعرف هذه المشكلة لدى علماء النفس بمشكلة التعاطف المزدوج، مجموعة من الأنشطة التي تغذي دماغ الطفل المصاب بالتوحد، والذي يصادف اليوم العالمي له في 2 إبريل.

أنشطة المهارات الاجتماعية لطلاب المرحلة الابتدائية المصابين بالتوحد

لعبة الاسم.. نشاط اجتماعي لأطفال التوحد



يمكن للأنشطة أدناه مساعدة الطلاب المصابين بالتوحد وغير المصابين به على اكتساب المهارات الاجتماعية للأطفال، التي تساعدهم على التعاطف مع أقرانهم والتعرف إلى الإشارات العاطفية في أنفسهم. لكن تذكري أنه قد لا يشعر جميع الأطفال بالراحة في التحدث أو المشاركة في مجموعات. اتبعي إرشادات الطفل لمعرفة مدى ارتياحه.

لعبة بطاقات المشاعر

هذه البطاقات القابلة للطباعة، تساعد طلابك على تعلم كيفية تمييز المشاعر المختلفة لديهم ولدى الآخرين. قُصّي كل بطاقة بالمقص، ثمّ اخلطيها في مجموعة. ثمّ، افحصي كل بطاقة؛ لتري إن كان الطالب يستطيع تمييز الشعور دون النظر إلى الكلمة.

إذا عجز عن التعبير، فلا بأس - فقط أرِيه الكلمة ووضّحي له سياق الشعور الموضح. إذا كانت البطاقة "محرجة"، على سبيل المثال، يمكنك قول: "عندما يشعر الشخص بالحرج، قد يشعر وكأنه ارتكب حماقة عن غير قصد".

يمكنك أيضاً استخدام بطاقات السلوك هذه (المتوفرة بأكثر من لغة) لمساعدة الأطفال على ربط المشاعر بالأفعال.

لعبة ماذا سنفعل؟

يمكن القيام بهذا النشاط في المنزل، فهو تعاطف منزلي يمكنك مشاركته مع العائلات، جرِّبوا لعبة "ماذا ستفعل؟". يمكن للعائلات تجربة سيناريوهات مختلفة معاً وتحديد ردود أفعالهم من خلال أسئلة مثل "كيف ستساعد؟" أو "ماذا ستقول؟"

بهذه الطريقة تدعمين تركيز طفلك؛ لينسجم مع منْ حوله.

لعبة الاسم

هذا النشاط الجماعي الممتع للتواصل يُعلّم الأطفال المصابين بالتوحد مهارة أساسية، وهي كيفية تقديم أنفسهم ومعرفة أسماء الأطفال الآخرين. لممارسة هذه اللعبة، اجمعي أفراد العائلة في دائرة؛ ليتمكنوا جميعاً من رؤية بعضهم البعض. ابدئي بالإشارة إلى نفسك ونطق اسمك "أنا فلانة"، واطلبي ممن بجانبك الاستمرار، لعبة الأسماء نشاطٌ ممتعٌ للغاية يُنمّي المهارات الاجتماعية للطفل، خصوصاً إذا كان مقبلاً على المدرسة، بهذه الطريقة، سيتمكن من تعلّم أسماء زملائه في الصف، ويبدأ بتكوين صداقات جديدة.

لعبة "كيف سيكون شعورك لو كنت ...........؟"

عندما تقرئين قصة لطفلك، اسأليه عن شعوره لو كان الشخصية الرئيسية في القصة. على سبيل المثال، إذا كنت تقرئين كتاباً مصوراً عن سندريلا، يمكنك أن تسأليه عن شعوره لو كانت لديه أختان غير شقيقتين تعاملانه بقسوة. يمكن أن يساعد هذا ابنك الذي يعاني من التوحد، على ممارسة التعاطف ورؤية مواقف حياته من منظور مختلف، وهي مهارة مفيدة للتواصل مع أشخاص من نمط عصبي مختلف. كما يمكن أن يعلمه كيفية تمييز الإشارات العاطفية من خلال تشجيعه على وضع نفسه في منظور شخص آخر.

أنشطة حسية للأطفال المصابين بالتوحد

أنشطة حسية للأطفال المصابين بالتوحد



غالباً ما يكون لدى الأطفال المصابين بالتوحد حساسية مفرطة أو ناقصة تجاه المشاهد والأصوات والمحفزات الحسية الأخرى. تختلف الحساسيات والاحتياجات الخاصة للتكيف باختلاف كل فرد. ضعي هذه الأنشطة في اعتبارك لدعم احتياجات طفلك الحسية.

ألعاب فيدجيت

ألعاب التململ أداة حسية معروفة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على الحفاظ على توازنهم العاطفي وتركيزهم. بناءً على الموارد المتاحة لديك، يمكنك إما تزويد ابنك ببعض ألعاب التململ، أو اصنعي بعضها بنفسك، الألعاب الكلاسيكية مثل سبينر التململ ومنظفات الأنابيب أو أعواد المصاصات المُعاد استخدامها، كلها تحرك الحواس لدى طفلك.

لعبة الأصوات الحسية

عندما يُذكر مصطلح "اللعب الحسي"، عادةً ما تتبادر إلى الذهن الأنشطة البصرية أو اللمسية. لذلك، نقترح تضمين أنشطة وموارد تتضمن الصوت التي تُساعد على تقليل الضوضاء، مع بعض الأمثلة لمساعدتك على التفكير في أنشطة الفصل أو التسهيلات المناسبة:

الكراسي الموسيقية

آلة الضوضاء البيضاء

يقول سيمون

سماعات إلغاء الضوضاء

آلات الإيقاع مثل الهزازات أو عصي المطر أو الطبول

لعبة صندوق الحواس

يمكن أن تكون الصناديق الحسية مفيدة لسببين. أولاً، تُشجّع على اللعب المستقل، مما قد يعود بفوائد تعليمية للطفل، ثانياً، تُمثّل تجربة حسية سهلة وبسيطة للمصابين بالتوحد.

فوائد اللعب في الرمل عند الأطفال الأصحاء والمصابين بالتوحد منهم

لعبة فرز الوجبات الخفيفة

يمكن أن يكون هذا النشاط اللمسي للأطفال المصابين بالتوحد طريقة ممتعة لإشراك الطفل خلال حصة الرياضيات. قدّمي لطفلك طعاماً سهل الفرز، مثل الوجبات الخفيفة القابلة للمضغ أو البسكويت الصغير. الوجبات الخفيفة متعددة الألوان مثالية، ولكن يمكنك أيضاً استخدام أطعمة بأشكال أو قوام أو أحجام مختلفة.

أولاً، اطلبي منه فرز الطعام حسب اللون أو الشكل أو أي خاصية أخرى. ثم استخدمي الوجبات الخفيفة لتعليمه مهارات الرياضيات الأساسية مثل العدّ والجمع والطرح. بعد أن يستوعب المفهوم الذي تريدين تعليمه، كافئيه بمنحه فرصة تناول الوجبة الخفيفة.

ألعاب تجارب علمية على الوحل

السلايم ليس مجرد حرفة شائعة للأطفال الصغار



السلايم ليس مجرد حرفة شائعة للأطفال الصغار، بل هو أيضاً نشاط حسي رائع لمرضى التوحد، تتوفر العديد من وصفات السلايم البسيطة على الإنترنت. ابحثي عن وصفتك المفضلة واستمتعي بصنعها مع طفلك. يمكنك استخدامه كنشاط فني لمسيّ إذا رغبت.

أنشطة مهدئة لمساعدة الطلاب المصابين بالتوحد على تنظيم مشاعرهم.

يعاني العديد من المصابين بالتوحد من صعوبة في تنظيم أنفسهم، خاصةً في مرحلة الطفولة. قد يؤدي هذا إلى لحظات من الإرهاق العاطفي أو الحسي تُعرف بالانهيارات العصبية، أو لحظات من الانسحاب تُعرف بالانغلاق. إذا كان طفلك المصاب بالتوحد يعاني من ضائقة، فإن هذه الأنشطة يمكن أن تساعده على تنظيم نفسه.

لعبة تلوين نزهة في الطبيعة

لعبة تلوين نزهة في الطبيعة



يمكن أن تكون صفحات التلوين تمريناً رائعاً للعقل والجسد؛ للتهدئة والتركيز على الحاضر. احتفظي ببعض صفحات التلوين، واقترحيها كنشاط تهدئة لطفلك عندما يشعر بالإرهاق.

لعبة بطاقات التهدئة

إذا كان طفلك المصاب بالتوحد يعاني من صعوبة في تنظيم انفعالاته بعد مروره بمشاعر قوية، قد تكون بطاقات التهدئة مورداً مفيداً. قدمي لطفلك المصاب بالتوحد دليلاً إرشادياً حول كيفية صنع بطاقات التهدئة الخاصة بك في موقع من مواقع البطاقات؛ حيث تحتوي كل بطاقة على فكرة مفيدة للتهدئة بعد لحظات التوتر. وقد تكون مفيدة أيضاً للأطفال الذين يعانون من القلق.

تمارين اليقظة الذهنية

اليقظة الذهنية أسلوبٌ يُشجّع الأطفال على التركيز على اللحظة الحالية والتعامل مع المشاعر غير المريحة. إذا كان طفلك يجد صعوبةً في الهدوء، جرّبي أنشطة اليقظة الذهنية، مثل تمارين التنفس؛ لمساعدته على تنظيم نفَسه.

تقنيات التأريض

صُممت تقنيات التأريض؛ لمساعدة الطفل على التركيز على الحاضر خلال المواقف العصيبة. إليكِ بعض أنشطة التأريض للأطفال المصابين بالتوحد؛ لتجربتها إذا شعروا بالإرهاق:

العد إلى عشرة أو ترديد الحروف الأبجدية ببطء قدر الإمكان

استمعي إلى الموسيقى الهادئة، وانتبهي للآلات الموسيقية المختلفة

أدرجي خمسة أشياء مختلفة يمكنك رؤيتها في جميع أنحاء الغرفة

حاولي القيام ببعض تمارين التمدد أو تمارين اليوجا البسيطة، وركزي على شعور جسدك

امسكي شيئاً ملموساً مثل قطعة من الطين أو حيوان محشو

استراتيجيات التدريس الفعالة للأطفال المصابين بالتوحد

يختلف كل طفل عن الآخر، ويجب أن تأخذ استراتيجيات التدريس التي تستخدمينها احتياجاته في الاعتبار. مع ذلك، يمكن أن تساعدك هذه الاستراتيجيات على مراعاة التسهيلات والموارد الشائعة، التي يمكن أن تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على الشعور بالراحة في الفصل. كما يمكن للعديد منها أن يكون مفيداً لإشراك الأطفال غير المصابين بالتوحد في هذا التدريب.

لعبة تعليم الطفل عن الشخصيات التوحدية الشهيرة والتاريخية

تثقيف الطلاب حول الأشخاص المصابين بالتوحد في التاريخ والحاضر؛ لتزويدهم بمنهج دراسي يعكس تجاربهم، ويتيح للطلاب ذوي النمط العصبي الطبيعي فرصةً للاطلاع على تجارب مختلفة عن تجاربهم. من المهم القيام بذلك ليس فقط في يوم التوحد في أبريل، بل على مدار العام. فيما يلي بعض الأشخاص المصابين بالتوحد أو الشخصيات التاريخية المعروفة، التي يعتقد علماء النفس أنهم مصابون بالتوحد لمساعدتك على البدء:

غريتا ثونبرغ - ناشطة في مجال تغير المناخ

تيمبل جراندين - عالمة سلوك الحيوان، ومؤلفة، ومدافعة عن مرض التوحد

توماس "بلايند توم" ويجينز - عازف بيانو ومُلحن من القرن التاسع عشر

السير إسحاق نيوتن - عالم رياضيات وفيزيائي وفلكي وكيميائي ومؤلف

هانز كريستيان أندرسن - مؤلف القصص الخيالية والفنان وراوي القصص

اقرئي كتاباً مصوراً عن شخصيات مصابة بالتوحد

قراءة كتب مصورة للأطفال عن شخصيات مصابة بالتوحد طريقة أخرى؛ لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على الشعور بأنهم موضع اهتمام، ومنح الأطفال العاديين فرصة للاطلاع على تجارب مختلفة. احتفظي بهذه الكتب المصورة عن شخصيات مصابة بالتوحد في ذهنك لقراءتها بصوت عالٍ أو لإضافتها إلى مكتبة صفك.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.