شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقلل مخاطر تناول الفسيخ والرنجة في العيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يشتهر عيد الفطر ببعض عادات الأكل وخاصة تناول الرنجة والفسيخ ولكن يجب الحذر عند تناولها لتجنب المشاكل المعوية والتي نعرضها في الإنفوجراف التالى:

خطوات تقليل مخاطر تناول الفسيخ والرنجة في العيد 1. تناول الأسماك المجمدة فقط

تجميد الأسماك لمدة أسبوع عند درجة ( -20 درجة)، أو لمدة 15 ساعة عند ( -35 درجة مئوية)، استراتيجية فعالة لقتل الطفيليات.

2. افحص سمكتك

من المفيد أيضا فحص الأسماك قبل تناولها واشتريها من مصادر بيع موثوقة .

3. لا تحتفظ بالسمك لتفرة طويلة

إذا لم تقد بتجميد السمك، فاحتفظ به على الثلج في الثلاجة وتناوله في غضون يومين من شرائه.

4. لا تترك السمك خارج الثلاجة

لأكثر من ساعة أو ساعتين، لأن البكتيريا تتكاثر بسرعة في درجة حرارة الغرفة.