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إزاى تقلل مخاطر تناول الفسيخ والرنجة في العيد.. إنفوجراف

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إزاى تقلل مخاطر تناول الفسيخ والرنجة في العيد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيناس البنا

الإثنين، 31 مارس 2025 08:00 ص

يشتهر عيد الفطر ببعض عادات الأكل وخاصة تناول الرنجة والفسيخ ولكن يجب الحذر عند تناولها لتجنب المشاكل المعوية والتي نعرضها في الإنفوجراف التالى:

خطوات تقليل مخاطر تناول الفسيخ والرنجة في العيد 1. تناول الأسماك المجمدة فقط

تجميد الأسماك لمدة أسبوع عند درجة ( -20 درجة)، أو لمدة 15 ساعة عند ( -35 درجة مئوية)، استراتيجية فعالة لقتل الطفيليات.

2. افحص سمكتك

من المفيد أيضا فحص الأسماك قبل تناولها واشتريها من مصادر بيع موثوقة .

3. لا تحتفظ بالسمك لتفرة طويلة

إذا لم تقد بتجميد السمك، فاحتفظ به على الثلج في الثلاجة وتناوله في غضون يومين من شرائه.

4. لا تترك السمك خارج الثلاجة

لأكثر من ساعة أو ساعتين، لأن البكتيريا تتكاثر بسرعة في درجة حرارة الغرفة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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