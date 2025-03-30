شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر فى العيد.. نصائح لمنع انتقال الأمراض وتجنب النزلات المعوية والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ الكثير التحضير للسفر إلى مختلف الوجهات السياحية أو زيارة الأهل والأقارب، لكن مع الازدحام في وسائل النقل العامة والمطاعم والفنادق، يمكن أن تنتقل بعض الأمراض، سواء عبر الهواء أو عن طريق تناول الطعام غير الآمن، ما يعكر صفو العيد ويسبب مشكلات صحية غير مرغوب فيها، من هنا تأتي أهمية اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتجنب النزلات المعوية والأمراض المعدية أثناء السفر.إليك بعض النصائح وفقًا لموقع "medlineplus" التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك أثناء السفر في العيد:

1. غسل اليدين بانتظام

يُعتبر غسل اليدين بشكل متكرر وسيلة فعالة للحد من انتقال الجراثيم، خاصة بعد استخدام الحمام، أو قبل تناول الطعام، أو لمس الأسطح العامة مثل مقابض الأبواب ومقاعد وسائل النقل.

2. شرب مياه معدنية مغلقة

تجنب شرب المياه من مصادر غير معروفة، مثل مياه الصنابير أو غير المعبأة. يفضل دائمًا شراء المياه المعبأة المضمونة.

3. تجنب الطعام المكشوف

في العيد، قد تكثر التجمعات العائلية أو تناول الطعام في الشوارع أو المطاعم الشعبية، احرص على تناول الأطعمة المجهزة في أماكن موثوقة، وتجنب الأطعمة المكشوفة التي قد تكون عرضة للتلوث.

4. تجنب الأماكن المزدحمة

يمكن أن تكون الأماكن المزدحمة مثل الأسواق أو المواصلات العامة بيئة خصبة لانتقال الفيروسات والبكتيريا. حاول قدر الإمكان تجنب التواجد في الأماكن المكتظة واحتفظ بمسافة آمنة.

5 .احترس من الأطعمة الدسمة والغير مطهية جيدًا

من المعروف أن الأطعمة الدسمة واللحوم غير المطهية جيدًا يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، تأكد من أن الطعام مطهو بشكل جيد، وتجنب الأطعمة التي قد تسبب لك مشاكل معوية.

6. استعمل معقم اليدين

إذا لم تتمكن من الوصول إلى الماء والصابون، استخدم معقم اليدين الكحولي بتركيز 60% على الأقل.

7. احرص على تناول أطعمة صحية

حاول أن تتناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على الخضروات والفواكه، حيث تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة.

8. احتفظ بالأدوية الأساسية

لا تنسَ حمل الأدوية الأساسية التي قد تحتاج إليها أثناء السفر مثل أدوية الإسهال أو المسكنات أو أدوية الجهاز الهضمي.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بعيد آمن وصحي بعيدًا عن خطر الأمراض المعدية والنزلات المعوية، وتجنب أي مشكلات صحية قد تؤثر على رحلتك أو عطلتك.