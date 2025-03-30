شكرا لقرائتكم خبر عن مواد نستخدمها يوميًا تسبب تلوث الهواء داخل المنزل والإصابة بأمراض تنفسية والان مع تفاصيل الخبر

يرغب الجميع فى إبقاء منزله معطرًا طوال الوقت، دون العلم بأن استخدام بعض المنتجات ذات الروائح العطرية قد تتسبب فى تلوث الهواء داخل المنزل.

وكشفت مقالة نشرها موقع Health عن أن المنتجات التى تستخدم لتعطير المنزل، مثل المنظفات والشمع المعطر والزيوت العطرية، تطلق جسيمات تتسبب فى تلوث الهواء الداخلى فى المنزل، مما يؤدى إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى.

وأوضحت المقالة أن الشمع المنصهر يطلق ملوثات للهواء يمكن مقارنتها بالملوثات الناتجة عن مواقد الغاز ومحركات الديزل.

كيف يؤثر ذوبان الشمع المعطر على الهواء الداخلي للمنزل؟

وبحسب الموقع، فإن منتجات الشمع المعطرة، التي تحتوي على تركيزات أعلى من الزيوت العطرية مقارنة بالشموع المعطرة، تطلق المزيد من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) والتي تسمى التربينات،فى الوقت الذى تطلق فيه المنتجات المعطرة، مثل المنظفات وموزعات الزيوت العطرية، ملوثات تسمى الجسيمات النانوية.

ووفقا للموقع، فإن شمعات الذوبان المعطرة تطلق جسيمات نانوية أكثر بثلاث مرات من الشموع العادية، بمستويات من الجسيمات النانوية تماثل التى تطلقها مواقد التدفئة الداخلية ومحركات الديزل، وفي الوقت نفسه، لم تنتج الشموع غير المعطرة التربينات أو تؤدي إلى تكوين جسيمات نانوية.

تأثير تلوث الهواء الداخلي للمنزل على الصحة

تشكل الجسيمات النانوية والمركبات العضوية المتطايرة مصدر قلق، لأنها يمكن أن تثير الجهاز التنفسي، حيث تتسبب الجسيمات النانوية المحمولة جوًا بالتهاب الرئة، كذلك التأثيرات القلبية الوعائية وغيرها من المخاطر الصحية.

هل يجب التوقف عن استخدام الشمع المعطر

يعد إستخدام المواد المعطرة خيارا شخصيا، لكن يجب مراعاة عدد من النقاط عند إستخدام الشموع أو المنتجات المنزلية المعطرة، مثل التهوية الجيدة للمنزل، لأن التهوية السيئة تساهم فى تراكم الجسيمات الخطرة، لكن يفضل تجنبها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو الحساسية.