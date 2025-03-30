شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام العيد.. مشروبات تساعدك على العودة لنظام نومك الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

تعد التغيرات في نظام النوم الطبيعى أمرًا شائعًا خلال شهر رمضان، نظرًا لعدم النوم بشكل متواصل بسبب السحور أو السهر لساعات متأخرة يوميًا، بالتزامن مع ضرورة الاستيقاظ مبكرًا للذهاب للعمل أو الدراسة، ما يؤدى إلى عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وتعد إجازة عيد الفطر فرصة للعمل على استرداد نظام النوم الطبيعى، لذلك يوجد بعد المشروبات التي تساعد على النوم بشكل هادئ، وذلك لحين انتظام النوم مرة أخرى.

مشروبات تساعد على النوم

ووفقًا لموقع "Medical news today" يوجد عدد من المشروبات التي ىيساعد تناولها على النوم النوم بشكل هادئ، وهى:

الحليب

يحتوي الحليب على حمض أميني يُسمى التربتوفان، والذى يتحول إلى مواد تساعد على النوم، بما في ذلك السيروتونين والميلاتونين، كما تشير بعض الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الحليب ومنتجات الألبان، يساهم بشكل فعال في تحسين جودة نوم الشخص.

البابونج

يعد البابونج من أشهر المشروبات التي تستخد لعلاج الأرق، نظرًا لتأثيره المهدئ بسبب إحتواءه الفلافونويدات، والذى يرتبط بمستقبلات البنزوديازيبين في الدماغ، مما يعطي تأثيرًا مُهدئًا.

الشاي الأخضر منزوع الكافيين

على الرغم من احتواء الشاي الأخضر على الكافيين، إلا أن بعض المواد الموجودة فيه قد تساعد على النوم لأنها تؤثر على نظام GABA في الدماغ، كما أن شرب الشاي الأخضر قليل الكافيين قد يساعد على تحسين النوم مقارنةً بالشاي الأخضر العادي.

عشبة الليمون

يعد مشروب عشبة الليمون من المشروبات المساعدة على النوم، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن عدد من مرضى الذبحة الصدرية المستقرة المزمنة، أنخفض لديهم إضطراب النوم الكلى لدى تناولهم لعشبة الليمون.

اللافندر

يعد اللافندر من الأعشاب التي تساعد على تحسين النوم، نظرا لخصائصه المهدئة، والتي تساهم في خفض الشعور بالتعب قبل النوم.

حليب اللوز

يصنع حليب اللوز من اللوز الكامل، والذى يحتوي اللوز على نسبة عالية من التربتوفان، كما أنه يحتوي على المغنيسيوم، وهو ما يساعد على النوم.

مشروبات يجب تجنبها قبل النوم

يوجد عدد من المشروبات التي ينصح بتجنبها قبل النوم، وهى: القهوة والشاى

ينصح بتجنب القهوة والشاى قبل النوم لاحتوائهما على الكافيين، والتي تعد مادة منبهة تساهم في الاستيقاظ.

المشروبات السكرية

تربط بعض الدراسات بين تناول مشروبات الطاقة والقهوة عالية السعرات الحرارية ، وبين عدم القدرة على النوم، ف حين يساهم تجنب المشروبات السكرية من النظام الغذائي الخاص بالأطفال ، إلى نوم أفضل وتحسن في الحالة النفسية.