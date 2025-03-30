شكرا لقرائتكم خبر عن كام كحكة في العيد لكبار السن؟.. طبيب يوضح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 05:00 م

من حق كبار السن الاحتفال بعيد الفطر وتناول الأطعمة الخاصة بطقوسه كالكحك والبسكويت وما شابه ذلك.

ويقدم الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي، شروط الاحتفال الصحية لكبار السن عند تناول الكحك في عيد الفطر، هي:

أولًا: تقنين تناول الكحك

يُنصح بتناول كحكة واحدة فقط في اليوم، ويفضل أن تكون صغيرة الحجم.

تجنبي تناول الكحك على معدة فارغة؛ الأفضل تناوله بعد وجبة صحية متوازنة.

ثانيًا: اختيار الكحك الصحي

يُفضل الكحك المصنوع منزليًا بمكونات صحية مثل:

دقيق الحبوب الكاملة بدلًا من الدقيق الأبيض.

زيت الزيتون أو الزبدة الطبيعية بدلًا من السمن الصناعي.

تخفيض كمية السكر أو استخدام محليات طبيعية مثل العسل.

الابتعاد عن الكحك المعبأ أو المصنوع بمواد صناعية ودهون مهدرجة.

ثالثًا: مراقبة الحالة الصحية

يجب على كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر، ضغط الدم، وأمراض القلب والكلى الالتزام بتعليمات أطبائهم بشأن الأطعمة المسموح بها.

يُنصح بقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم بانتظام خلال أيام العيد.

رابعًا: تناول الكحك مع مشروبات صحية

يمكن تناول الكحك مع شاي الأعشاب مثل النعناع أو الشاي الأخضر بدلًا من الشاي باللبن الثقيل أو المشروبات الغازية.

شرب الماء بكميات كافية طوال اليوم مهم للحفاظ على الترطيب.

خامسًا: النشاط البدني الخفيف

يُفضل المشي الخفيف بعد تناول الكحك لتحسين الهضم.

سادسًا: تقسيم الوجبات بشكل صحيح

تجنب تناول الكحك أو الحلويات الثقيلة في وجبة العشاء.

توزيع الطعام على وجبات صغيرة متوازنة خلال اليوم.

سابعًا: استشارة الطبيب عند الحاجة

في حال الشعور بأعراض مثل الغثيان، ألم في المعدة، أو اضطراب في مستوى السكر أو الضغط، يجب استشارة الطبيب فورًا.

وقدم استشاري التغذية، مثال على جدول طعام صحي في يوم العيد لكبار السن، وهو:

الإفطار: توست حبوب كاملة مع جبن قليل الدسم، وشاي أعشاب.

وجبة خفيفة: ثمرة فاكهة (تفاح أو كمثرى).

الغداء: سمك مشوي أو دجاج مشوي مع خضار مسلوقة وأرز بني.

وجبة خفيفة: كحكة صغيرة مع شاي أخضر.

العشاء: شوربة خضار خفيفة أو زبادي قليل الدسم مع خيار.