شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس القهوة.. 7 أطعمة ترفع طاقتك سريعًا بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون القهوة هي مشروبك المفضل الذي يحفزك على الاستيقاظ، ولكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى المتوفرة التي تمنحك الطاقة الطبيعية دون الشعور بالتوتر الذي يسبق تناول القهوة.

وفقا لموقع Onlymyhealth، أطعمة غنية بالعناصر الغذائية لا تمد جسمك بالطاقة فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على تحسين صحتك العامة.

1. بذور الشيا

بذور الشيا صغيرة الحجم ولكنها قوية، وهي مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتينات - وهي العناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتوفر الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، تمتص بذور الشيا السائل لتكوين قوام يشبه الهلام، مما يبقيك رطبًا وممتلئًا لفترة أطول، أضفها إلى العصائر أو الزبادي أو الشوفان طوال الليل لتعزيز الطاقة بسهولة.

2. الكينوا

غالبًا ما يطلق على الكينوا اسم "الحبوب الفائقة"، وهي عبارة عن بذرة ومصدر كامل للبروتين، وبعبارة أبسط، تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وهي غنية بالمغنيسيوم، الذي يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، تطلق الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الكينوا الطاقة ببطء وثبات، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوجبات أو الوجبات الخفيفة.

3. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف، وهي مصدر للطاقة، ومن العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في بناء العضلات والحيوية العامة في البطاطا الحلوة فيتامين أ والبوتاسيوم.

4. الموز

يعد الموز من الأطعمة الغنية بالسكريات الطبيعية والألياف والبوتاسيوم، ويمنحك مزيج هذه العناصر الغذائية دفعة فورية من الطاقة مع الحفاظ عليها على مدار الوقت.

5. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف، وكلاهما يوفر طاقة طويلة الأمد، كما يحتوي على فيتامينات ب، التي تحول الطعام إلى طاقة، يوصي الخبراء بدهن الأفوكادو على الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة أو إضافته إلى السلطات للحصول على وجبة مرضية.

6. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة (70% كاكاو أو أكثر) على الثيوبرومين، وهو منبه طبيعي يعزز مستويات الطاقة، كما أنها توفر مضادات الأكسدة وجرعة صغيرة من الكافيين لتحفيز الطاقة، احتفظ بقطعة منها في حقيبتك واستمتع بقطعة أو قطعتين منها كوجبة خفيفة في منتصف النهار.

7. شاي الماتشا الأخضر

الماتشا بديل ممتاز للقهوة نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومركب يسمى إل-ثيانين، فإن الماتشا يوفر طاقة مستدامة ويساعد حتى في صفاء الذهن.

كيفية إضافة الأطعمة الخارقة إلى روتينك اليومي

قم بإدخال واحد أو اثنين من الأطعمة الجديدة أسبوعيًا وشاهد ما إذا كان ذلك يغير مستويات الطاقة.

قم بالتحضير لوجباتك مسبقًا عن طريق إعداد وجبات خفيفة عالية الطاقة، مثل بودنج الشيا، أو المكسرات المحمصة، أو سلطة الكينوا.

قم بخلط الأطعمة الفائقة للعثور على وصفات فريدة؛ قد يكون أحد الأمثلة وعاء من الكينوا مخلوطًا بالسبانخ ومغطى بشرائح الأفوكادو وبذور اليقطين.