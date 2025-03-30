شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد.. احذرى الإفراط في منتجات البروتين قد يضر شعرك.. كيفية إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

لا يقتصر البروتين على نظامك الغذائي وصحتك البدنية فحسب، فإلى جانب تزويدك بالطاقة وبناء العضلات، يُساعد البروتين أيضًا على تنظيم صحتك النفسية، حتى سوق العناية بالشعر تبنى علاجات تعتمد على البروتين لتقوية شعرك، ومع ذلك، يُحذر الخبراء من أن الإفراط في منتجات البروتين قد يُسبب ضررًا بالغًا للشعر، ويجعله هشًا وضعيفا، بحسب موقع تايمز ناو.

وأكد الأطباء أن الطبقة الصلبة المتكونة على جذع الشعر من البروتينات تجعله أكثر هشاشة. ويعتقد البعض أيضًا أن البروتينات لا تخترق الشعر جيدًا، ولذلك، عندما يواجه الناس مشكلة زيادة البروتين، يكون السبب في الغالب هو المنتج أو التركيبة نفسها.

الأرجح أن المنتجات لا تحتوي على توازن جيد من عوامل الترطيب. إذن، ما حقيقة الإفراط في منتجات البروتين؟

البروتين في علاجات الشعر

يقول الخبراء إن البروتينات تُستخدم غالبًا في علاجات الشعر، مثل الشامبو والبلسم والأقنعة التي تَعد بإصلاح الشعر التالف أو ربطه. الكيراتين هو أحد البروتينات التي تُستخدم في العلاجات، إلى جانب الكولاجين ومزيج متنوع من الأحماض الأمينية.

بما أن شعركِ يتكون من البروتين، يُضيف الكيراتين المزيد من البروتين في العلاج الموضعي الذي يُساعد على إصلاح أي خصلات هشة أو تالفة. إلى جانب تنعيمه، يُضيف الكيراتين أيضًا كثافةً للشعر، مما يُنتج شعرًا أكثر لمعانًا وصحة.

تشير بعض الدراسات إلى أن الترهل والتسطح والخشونة هي علاماتٌ عامة على نقص البروتين في تسريحة شعركِ.

كيف يمكنك الإفراط في علاجات البروتين؟

على الرغم من أن البلسم ومنتجات الشعر الأخرى التي تحتوي على البروتين مصممة لعلاج الشعر التالف، إلا أنه من الممكن أن يحصل الشعر على كمية زائدة من البروتين. يؤدي الإفراط في البروتين إلى جفاف الشعر وتقصفه، كما يفقده مرونته ونعومته، مما يسبب تكسره.

يحدث هذا عندما يفتقر الشعر إلى الرطوبة وتُفرط في استخدام البروتين دون ترطيبه. كما أن الإفراط في استخدام البروتين مشكلة شائعة لدى أصحاب الشعر منخفض المسامية، الذي لا يمتص الرطوبة بسهولة.

ما هي أنواع المنتجات المفيدة لشعرك؟

يُشكّل العثور على المنتجات المناسبة لشعرك تحديًا، وفقًا للخبراء. ومع ذلك، يجب عليكِ دائمًا استشارة مصفف شعركِ، الذي سيُقدّم لكِ النصح بشأن ما يجب فعله، يتغير ملمس الشعر باستمرار تبعًا للفصول، والتغيرات الهرمونية، وعوامل أخرى كثيرة، لذا، إذا اخترتِ منتجًا مُعزّزًا بالبروتين للشعر، فعليكِ التأكد من موازنة استخدامه مع منتج أكثر ترطيبًا.

