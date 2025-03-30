شكرا لقرائتكم خبر عن لو الجو حر.. إزاي تحافظ على برودة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الصيف، يكافح الجسم لتنظيم درجة حرارته، ما قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري، أو فى الحالات الشديدة ضربة الشمس، التى تتسم بأعراض مُنهكة، وقد تُهدد الحياة أيضًا، بحسب موقع تايمز ناو.



وأكد الخبراء أنه مع ارتفاع درجة حرارة الجسم تبدأ الأوعية الدموية في الاتساع، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويُجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم إلى الجسم، ثم يؤدي ذلك إلى أعراض مثل طفح جلدى مُثير للحكة أو تورم القدمين نتيجة تسرب الدم من الأوعية الدموية.



وفي الوقت نفسه، يؤدي التعرق إلى فقدان السوائل والأملاح، والأهم من ذلك، تغيير التوازن بينهما فى الجسم.

علامات وأعراض الإجهاد الحراري

يمكن لبعض العلامات والأعراض الناتجة عن الإجهاد الحراري المصحوب بانخفاض ضغط الدم أن تسبب ما يلي:

دوخة

غثيان

إغماء

ارتباك

تقلصات العضلات

الصداع

التعرق الشديد

التعب

ما هي أنواع أمراض الحرارة التي يمكن أن تصاب بها؟

تشمل الأنواع الأربعة الرئيسية لأمراض الحرارة، مرتبة من الأخف إلى الأكثر شدة، ما يلي:

الطفح الحرارى

هذه نتوءات صغيرة مثيرة للحكة على الجلد، تتطور عندما يتراكم العرق تحت الجلد. عادةً، يمكنكِ التعامل مع الطفح الحراري في المنزل بالحفاظ على بشرتكِ باردة وجافة واستخدام كريمات مضادة للحكة.

تقلصات الحرارة

وفقًا للخبراء، تُسبب تقلصات الحرارة ألمًا شديدًا في الساقين والذراعين والبطن أو أي مكان آخر. تحدث عادةً عند بذل مجهود في الحر والتعرق الشديد. تُعد تقلصات الحرارة شكلًا خفيفًا من الأمراض المرتبطة بالحرارة، وعادةً ما تكون درجة حرارة الجسم طبيعية أو مرتفعة قليلاً.

استنفاد الحرارة

هو شكل متوسط من أمراض الحر، يتحول بسرعة إلى ضربة شمس دون علاج. يحدث عندما تفقد كمية كبيرة من الماء أو الملح، عادةً عند بذل مجهود في الحر.

ضربة الشمس

ضربة الشمس هى مرض يهدد الحياة ويحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل كبير لديك أعراض الإجهاد الحراري بالإضافة إلى علامات خلل في وظائف المخ، والتي تشمل الارتباك وتغيرات السلوك والتلعثم في الكلام.

كيف يمكنك البقاء آمنًا في الحر؟

احرص دائمًا على مراقبة من يجدون صعوبة في الحفاظ على برودة أجسامهم، مثل كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن يعيشون بمفردهم.

يقول الأطباء إن بعض الطرق التي تساعدك على البقاء آمنًا تمامًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة تشمل:

-حافظ على البرودة في الداخل عن طريق إغلاق الستائر في الغرف التي تواجه الشمس

-اشرب الكثير من السوائل.

-لا تترك أي شخص، وخاصة الأطفال الرضع والأطفال الصغار والحيوانات، في سيارة مقفلة

-يُحفظ بعيدًا عن الشمس خلال ساعات الذروة - بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها

-ابق في الظل، واستخدم دائمًا واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس SPF-30 فأكثر وتصنيفًا عاليًا للأشعة فوق البنفسجية، وارتدِ قبعة ذات حافة واسعة.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية في أشد أوقات اليوم حرارة.