شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل كحك ورنجة نصائح صحية مهمة للاحتفال الآمن والان مع تفاصيل الخبر

من طقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك الإفطار بكوب من الشاي باللبن والكحك والبسكوت وفي الغذاء تكون الرنجة والفسيخ هي الوجبة الأساسية على كثير من الموائد في عيد الفطر.

وهنا يجب الحفاظ على الصحة والوضع في الاعتبار أن جسمك يحتاج إلى التكيف بعد شهر من الصيام، ولذا يقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنخافة، بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحتك خلال الاحتفال بعيد الفطر دون الحرمان، فيمكنك تناول الكحك والبسكويت والرنجة والفسيخ، ولكن يجب موازنتها مع الخيارات الصحية الأخرى.

أولا: يجب أن تبدأ يومك بوجبة إفطار مغذية تحتوي على البروتينات والحبوب الكاملة والفواكه لتمنحك النشاط طوال اليوم، ولذا عليك تناول البيض والأجبان، والفول، كما ينصح بدمج السلطات والخضراوات في وجباتك الرئيسية حتى تحصل على الألياف والمواد المغذية الأساسية الأخرى يساعد هذا التوازن في إدارة كميات الطعام التي تتناولها ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

ثانيا: يجب الحفاظ على رطوبة الجسم، لذا من المهم شرب كمية كافية من الماء، خاصة إذا كنت تتناول الأطعمة المالحة والحلوة أكثر من المعتاد احمل معك زجاجة ماء، واحرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء طوال اليوم، كما ينصح يتناول شاي الأعشاب والعصائر الطازجة خالية السكر.

ثالثا: بالنسبة لحلويات العيد كالكحك والبسكوت، يمكن تناولها ولكن باعتدال فيمكن تناول قطعتين علي مدار اليوم، ولكن حاول الحد من تناول الأطعمة السكرية.

رابعا: ممارسة الرياضة تعد من أهم الأمور التي يجب علي الشخص القيام بها خلال عيد الفطر، ولذا اختر التمارين الخفيفة مثل المشي يوميا 30 دقيقة.

خامسا: الحصول على قسط كافٍ من النوم وأخذ فترات راحة قصيرة طوال اليوم للاسترخاء تدعم جهازك المناعي، وصحتك العامة.