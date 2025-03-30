شكرا لقرائتكم خبر عن كشري أول يوم العيد.. تناوله له شروط لتجنب عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

الكشري من الأكلات اللذيذة والمشبعة، لكنه غني بالكربوهيدرات والبقوليات، ما قد يسبب عسر الهضم إذا لم يتم تناوله بشكل صحيح، خاصة بعد صيام رمضان حيث يكون الجهاز الهضمي حساسًا.

ويقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في المنصورة، بعض شروط تناول الكشري أول يوم العيد لتجنب عسر الهضم، ومنها:

1. ابدأ بوجبة خفيفة في الصباح

لا تبدأ يومك بالكشري مباشرة بعد الصيام الطويل، بل تناول شيئًا خفيفًا مثل التمر، الزبادي، أو الفواكه، لتهيئة المعدة.

2. لا تفرط في الكمية

تجنب تناول طبق كبير، لأن الكشري يحتوي على العدس، الأرز، والمكرونة، مما قد يسبب انتفاخًا وثقلًا في المعدة.

3. امضغ الطعام ببطء

المضغ الجيد يساعد على الهضم ويقلل من الغازات والانتفاخ.

4. قلل من الصلصة الحارة

الشطة والخل بكميات كبيرة قد تؤدي إلى حرقة المعدة واضطراب الجهاز الهضمي، خاصة إذا لم تكن معتادًا عليها بعد الصيام.

5. أضف الكمون والليمون

الكمون يساعد على تقليل الانتفاخ والغازات، والليمون يحفز العصارات الهاضمة.

6. اشرب ماءً دافئًا أو نعناع بعد الأكل

يساعد مشروب النعناع أو الشاي الأخضر في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم.

7. تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

يمنع الاستلقاء مباشرة بعد تناول الكشري، حتى لا تصاب بحموضة المعدة أو الارتجاع المريئي.

8. مارس المشي الخفيف

المشي لمدة 10-15 دقيقة بعد الأكل يساعد على تنشيط عملية الهضم وتقليل التخمة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالكشري دون مشاكل في الهضم، وجعل أول يوم في العيد ممتعًا وخفيفًا.