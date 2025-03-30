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العيد فرصة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بالوقت مع العائلة والأصدقاء، ويمكن زيادة هرمونات السعادة من خلال بعض الأنشطة التى يمكنك عملها، فى هذا التقرير نتعرف على 5 طرق لزيادة هرمونات السعادة خلال إجازة العيد، بحسب موقع health

العيد فرحة.. 5 طرق هتزود هرمونات السعادة في الإجازات قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء

العيد فرصة للتواصل مع العائلة والأصدقاء، فالتجمعات العائلية واللقاءات الودية تزيد من إفراز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب والترابط، فلا تتردد في التعبير عن مشاعرك الإيجابية تجاه من تحب، حتى تزيد من الشعور بالسعادة.

ممارسة الأنشطة الممتعة

استغل وقت الإجازة في ممارسة الأنشطة التي تستمتع بها، سواء كانت قراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم، أو ممارسة هواية مفضلة.

جرب أنشطة جديدة مثل الرسم، أو الطبخ، أو تعلم مهارة جديدة، فالتجارب الجديدة تزيد من إفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمتعة والمكافأة.

الاسترخاء والتأمل

خصص وقتًا للاسترخاء والتأمل، فالهدوء والراحة يساعدان على تقليل التوتر وزيادة الشعور بالسلام الداخلي.

يمكنك ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل.

لابد من الحصول على قسط كاف من النوم، فالنوم الجيد ضروري لصحة الجسم والعقل.

حتى لو كانت إجازة، حاول ممارسة الرياضة بانتظام، فالرياضة تزيد من إفراز هرمون الإندورفين الذي يقلل من الألم ويحسن المزاج.

يمكنك ممارسة المشي، أو الركض، أو السباحة، أو أي نشاط رياضي تستمتع به.

تناول الأطعمة الصحية

تناول الأطعمة الصحية التي تزيد من إفراز هرمونات السعادة، مثل الشوكولاتة الداكنة، والمكسرات، والفواكه والخضروات.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والسكريات، فقد تؤثر سلبًا على مزاجك.

احرص على شرب كميات كافية من الماء

