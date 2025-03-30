شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تلخبط في العيد.. تناول هذا المشروب البسيط على الريق والان مع تفاصيل الخبر

بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان، ومن أجل العودة بشكل أكثر صحة لعادات الأكل الطبيعية في عيد الفطر، من المهم أن يتم ذلك بشكل تدريجى حتى لا تتضرر المعدة لدينا، ويمكن لتناول كوبًا من الماء الفاتر على الريق أول يوم العيد أن يقدم العديد من الفوائد لصحتنا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الفوائد الصحية المذهلة لشرب الماء الفاتر على الريق خاصة أول أيام العيد: يحسن الهضم

شرب الماء الفاتر صباحًا يُنشط جهازك الهضمي، ويُقلل من الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ والإمساك، كما يُسهّل على جسمك هضم الطعام عند بدء تناوله، مما يُساعد جهازك الهضمي على العمل بكفاءة، مما يُتيح لك بدء يومك بنشاط وحيوية.

يحرك نظامك

تناول الماء الفاتر هى الطريقة المثلى لبدء يومك بنشاط، فهو يرطب جسمك بعد ليلة نوم طويلة، وينشط عملية الأيض لديك، ويهيئ جهازك الهضمي لليوم التالي، وهذه الخطوة البسيطة تساعد على تنشيط جسمك بلطف، مما يهيئك ليوم مثمر ونشط.

يُعزز الترطيب

الماء ضروري لترطيب الجسم، لكن شرب الماء المثلج أول شيء في الصباح قد يكون مُرهقًا بعض الشيء، لذلك يُفضل تناول الماء الفاتر لتعزيز الترطيب.

يعزز إزالة السموم

يعمل جسمك باستمرار على التخلص من السموم، ويمكن للماء الفاتر أن يُعزز هذه العملية، حيث أن تناوله عل الريق يُساعد على التخلص من السموم وطردها من الجسم بشكل طبيعي، كما يُحفز عمل الكلى والكبد، مما يضمن تخلص جسمك من الفضلات ويمنحك شعورًا بالانتعاش.

يقلل من التوتر والضغط

إذا كنت تشعر ببعض التوتر في الصباح، فإن كوبًا من الماء الفاتر قد يساعدك على الاسترخاء، خاصةً للعضلات حول رقبتك وكتفيك، إن بدء يومك وأنت تشعر بمزيد من الاسترخاء يُنشطك، مما يُسهّل عليك مواجهة أي تحديات.

يدعم توهج البشرة

للترطيب دور كبير في تعزيز نضارة البشرة، وتناول الماء الفاتر صباحًا يُحافظ على ترطيب بشرتكِ وانتعاشها، كما يُحسّن الدورة الدموية، مما يُقلل من ظهور البثور ويمنحها إشراقة صحية.

يساعد في إدارة الوزن

بدء يومك بشرب الماء الفاتر يُساعدك على التحكم في وزنك، خاصة مع مغريات العيد مثل الكحك والبسكويت والرنجة والفسيخ والتسالى وغيرها، فهو يرفع درجة حرارة جسمك قليلاً، مما يُعزز عملية الأيض ويساعد جسمك على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر، كما أن شرب كوب منه قبل الوجبات يُقلل شهيتك، مما يُسهل عليك تجنب الإفراط في تناول الطعام.