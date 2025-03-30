شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ضرورية للنحفاء لاكتساب الوزن بصحة.. أبرزها ابحث وراء نقص الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

علاج النحافة له الكثير من الخطوات والمنظومة المتكاملة التي تخلف زيادة صحية في الوزن، وهو ما وضحه تقرير نشر في موقع ماديسون نت الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من الخطوات التي تساعد النحفاء على زيادة الوزن والتي من بينها الاهتمام بزيادة عدد الوجبات وزيادة كميات العناصر التي تزيد الوزن بصحة مثل الكربوهيدرات والنشويات، الاهتمام أيضًا بممارسة الرياضة لأنها تساعد على بناء العضلات وزيادة كتلة الجسم، الاهتمام بالحصول الكافي على القسط الوافر من النوم، والبحث وراء نقص الجسم من الفيتامينات والمكملات الغذائية وتعويضها بمكملات وتناول الطعام الذي يحتويها أيضًا.

من أبرز هذه المكملات

فيتامين د، الذي يساعد على زيادة الوزن وتحسين كتلة العظام كما أنه يعزز القدرة على امتصاص الكالسيوم مما يزيد وزن العظم وبالتالي زيادة وزن الجسم.

مكملات فيتامين ب الصحي والمفيد، التي تساعد على عملية التمثيل الغذائي وتوليد الطاقة واستخدام العناصر الغذائية وتحسين العملية الهضمية والحرق وبالتالي الشعور بالجوع والاكتساب الوزن بشكل صحي.

فيتامين أ الصحي والمفيد الموجود عادة في الأكباد واللحوم والدواجن، وهناك أيضًا مصادر نباتية مثل السبانخ والجزر والطماطم، يساعد أيضًا على اكتساب الوزن بصحة.

مكملات زيت السمك التي تحتوي على الدهون التي تساعد على زيادة الوزن وتحسين صحة الأوعية الدموية والقلب أيضًا، كما أنها فعالة في زيادة السعرات الحرارية، يا مد الجسم باحتياجاته من الأوميغا البروتينات الصحية البانية للانسجة العضلية، وتعزز مكمل البروتين عالي الجودة على زيادة الوزن وتزويد الجسم بالعناصر الأساسية.

وشدد الأطباء خلال التقرير على ضرورة زيارة المختص أولًا للفحص الجيد والتأكد من أسباب النحافة ومحاولة علاجها، وكذلك تعزيز القدرة على اكتساب الوزن بشكل صحي ومفيد دون الإضرار بالصحة العامة أو بتناول أدوية أو أعشاب مجهولة، فلابد من الاهتمام بتناول الفيتامينات التي تحسن العملية الهضمية.