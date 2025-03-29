شكرا لقرائتكم خبر عن شخصي بنفسك.. واكتشفى إصابة طفلك بارتجاع المريء والان مع تفاصيل الخبر

ارتجاع المريء من المشكلات التي يصاب بها بعض الأطفال، فجميع الأطفال تتتقيأ طعامها خاصة أثناء الرضاعة، ولكن الطفل الذي يعاني من ارتجاع المريء لديه أعراض أخرى تؤكد إصابته.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلثي تشيلدرين، المعني بصحة الطفل، فإن الارتجاع المريئي مشكلة يعاني منها بعض الأطفال، وتبدأ عادة في عمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتبلغ ذروتها في خمسة أشهر، تختفي الأعراض في أغلب الأطفال بحلول عمر من تسعة إلى 12 شهر وذلك مع نضج وظيفة الجهاز الهضمي العلوي والقدرة على الجلوس مع إدخال أيضا الأطعمة الصلبة.

أسباب ارتجاع المريء

بعض الأسباب تتعلق بامتلاء معدة الأطفال خاصة بعد الرضاعة مما يضغط على محتوى المعدة والطعام الممزوج بالحمض مما يجعل العضلة العاصرة المريئية تسترخي فيرتد الطعام إلى أعلى.

بعض الأسباب في الأطفال الأكبر سنا يحدث الارتجاع نتيجة النظام الغذائي والوجبات الكبيرة أو المليئة بالتوابل أو المليئة بالأطعمة الحارة أو الأطعمة شديدة الحموضة أو تناول المشروبات الغازية أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

بعض الأطفال الذين تزيد أوزانهم يكونون عرضة للارتجاع.

أعراض ارتجاع المريء عند الأطفال

بعض الأعراض تظهر في شكل رفض الطفل للتغذية.

انتفاخ البطن الشديد أو تمدد البطن والشعور بأنها صلبه بشدة.

دم أو لون أخضر في البصاق.

أعراض تظهر على الجهاز التنفسي بما فيها السعال والصفير.

عدم اكتساب الطفل للوزن.

علاج ارتجاع المريء عند الأطفال

خيارات العلاج للرضع تختلف منها مساعدة الطفل على التجشؤ أثناء فترات الرضاعة بوضعه مستقيمة.

إرضاع الطفل بكميات صغيرة ولكنها متكررة وكثيرة.

ضعي طفلك في وضعية مستقيمة لمدة نصف ساعة بعد الرضاعة.

يفرق الطبيب وحده بين إصابة الطفل أما بالارتجاع أو حساسية اللبن لتشابه الأعراض بينهما.

الأطفال الأكبر عمرًا

في الأطفال الكبار يجب تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة الدهنية والغنية بالتوابل والغنية بالتوابل الحارة، لأنها تعزز من الارتجاع.

يمكن للنعناع والكافيين أن ترخي العضلة العاصرة مما يسبب المزيد من الارتجاع.

تقليل تناول الطماطم على سبيل المثال والأدوية التي تسبب تهيج المعدة.

إذا كان طفلك يتناول أدوية الربو يمكن أن تسبب ارخاء العضلة أخبري طبيبك بذلك