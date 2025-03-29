شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تحلي وتحدق في العيد.. أكلات صحية مفيدة لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

موائد عيد الفطر العامرة تكتظ لا شك بالكثير من الأطعمة والمشروبات، قد تكون الأطعمة المالحة والمشروبات السكرية والحلويات والكحك هي أشهر ما يظهر على مائدة عيد الفطر، ولكن بعض من يريد اتباع أنظمة غذائية صحية أو عدم الاخلال بنظام الغذائي خلال أيام العيد يشتهي تناول بدائل صحية لا تزيد الوزن ولا تزيد مستويات السكر في الدم فضلاً عن تعزيزها للصحة العامة والطاقة.

يقدم تقرير نشره في موقع savory مجموعة من الأكلات الصحية المالحة والسكريه أيضاً التي تعد من الأكلات المشبعة والتي تحافظ على الصحة أيضاً ولا تخل بنظامك الغذائي.

الأكلات السكرية

أشهر الأكلات الحلوة البديلة والصحية التي تعطيك مذاقًا سكريًا دون أن تزيد مستويات السكر في الدم هو التمر المحشي بالمكسرات، أيًا كان نوعها، التمر المحشو بالشيكولاتة الداكنة الصحية وسعراتها الحرارية قليلة، زبدة الفول السوداني، القليل منها يعطيك مذاقًا سكريًا دون أن يزيد الوزن، كما يعطيك دهونًا صحية يحتاجها الجسم بالفعل.

الأكلات الصحية

يمكنك تناول العدس في شكل شوربة كبديل صحي ومفيد على مائدة عيد الفطر، يمكنك الاستمرار في تناول السمبوسك ولكن قم بشوائها في الفرن أو طهيها في الآيرفراير مع إضافة حشوة من الخضروات الصحية.

يمكن التركيز على الخضروات الصحية وتناولها معًا بشكل لطيف وصحي، وعمل أكواب من الخس وأوراق النعناع، هذا المزيج يعطي مذاقًا صحيًا ولذيذًا وسلطة خفيفة على الأمعاء.

سلطة الزبادي بالنعناع من الأكلات الصحية الجانبية المفيدة والغنية بالبروتين والكالسيوم، فضلاً عن تعزيزها لصحة المعدة والأمعاء.

يمكن خلط نوعين من البروتين للإشباع الكامل مثل الدجاج والحمص معًا كنوع من البروتين النباتي مع الحيواني، ما يعزز من النكهة والفائدة ويحسن من الشعور بالشبع وعميلة التمثيل الغذائي أيضًا.

يمكن إعداد كعك جوز الهند مع أحد أنواع المكسرات الصحية مثل الفول السوداني أو البندق كبديل صحي لكل أنواع المخبوزات والكعك.