شكرا لقرائتكم خبر عن عايشة الدور.. بعد التوقف عن الكذب كيف تسترد ثقة من حولك مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

انكشفت كذبة عايشة "دنيا سمير غانم"، خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل عايشة الدور، وذلك بعد فضح نسمة "أميرة أديب" لهويتها على الموقع المخصص للنميمة داخل الجامعة، بالتزامن مع عودة فاطيما الحقيقية، إبنة شقيقة عايشة، من الخارج وذهابها للجامعة.

وحاولت عايشة شرح موقفها للدكتور حازم "نور محمود"، والذى رفض الإستماع إليها بسبب كذبها عليه، فيما حدث مواجهة بينها وبين إبنة شقيقتها، حوالت أن تبرر لها ما فعلته وأنها لم تكن تقصد إيذاءها عندما انتحلت شخصيتها، لإعتقادها أنها لن تعود إلى مصر لإستكمال دراستها، وأنها فقط كانت عيش المرحلة العمرية التي لم تعيشها، لكن فاطيما لم تسامحها على إنتحالها لشخصيتها بتلك الطريقة.

ويعد الكذب من أكثر الأمور التي تجعل المحيطين بالشخص الكاذب يفقدون ثقتهم به، حتى إذا أدرك خطأه وحاول إصلاحه، يكون من الصعب إستعادة الأخريين ثقتهم فيه.

نصائح لإعادة بناء الثقة مع المحيطين

وفقا لموقع كليفلاند كلينك، فإن استعادة ثقة شخص ما تتطلب وقتًا وجهدًا، ولكن ذلك ممكن إذا كان الطرفان على استعداد لتحمل المسؤولية والعمل معًا على تحسين علاقتهما، من ن خلال مراجعة عميقة لما حدث والعمل على إحداث تغييرات حقيقية تُتيح فرصة ثانية.

وإذا خنت ثقة أحدهم، فغالبًا ستحتاج إلى بذل جهد لإعادة بناء تلك العلاقة، لأن إعادة بناء الثقة تتطلب وقتًا وطمأنينة بأن أحداث الماضي لن تتكرر في المستقبل، ويوجد عد من الطرق التي يمكن أن تساعد الشخص الذى توقف عن الكذب، لإستعادة ثقة من حوله، وهى:

فكر في سبب أفعالك

إذا كانت لديك رؤية محدودة أو معدومة لما فعلته، ولديك جوانب سلبية، فسيكون من الصعب عليك تحمّل مسؤولية أفعالك، لذلك حاول التفكير بموضوعية في أنماط سلوكك وتأثيرها على الآخرين الذين تهتم لأمرهم.

تحمل المسئولية

يبدأ التغيير الحقيقي بالاعتراف بالخطأ وأسبابه، ولكن بعد ذلك، عليك اتخاذ إجراء لتغيير الوضع وتقديم اعتذارات صادقة لمن أخطأت في حقهم.

استمع إلى ما هو متوقع منك

في كثير من الأحيان، يبدأ تحديد التغييرات التي يمكن أن تُنقذ العلاقة بسؤال الشخص الذي أذيته عمّا يمكنك فعله بشكل مختلف، وما يحتاجه ليشعر بتحسن، وكيف يُمكنكما العمل معًا على تحسين علاقتكما لتقويتها. مع استمرارك في دعمه وعلاقتكما، انتبه لتوقعاته وثق به.

كن صادقا بشأن مسئوليتك

عليك أن تكون صادقًا مع نفسك. حتى لو كنتَ أنت من أساء إليهم، هل تستطيع متابعة الأمر على أكمل وجه؟، لذلك كن صريحًا مع الطرف الآخر حتى لا تؤذيه مرة أخرى.

كم من الوقت يستغرق إعادة بناء الثقة؟

يعتمد طول المدة التي يستغرقها العودة إلى "الوضع الطبيعي" على الشخص الذي تعرض للأذى، وأحيانًا قد لا يعود الوضع إلى ما كان عليه أبدًا، لأنه كلما زاد التعرض للأذى أو الشعور بالظلم، استغرق الأمر وقتًا أطول بكثير من شخص تعرض للأذى لأول مرة، ولكن إذا كان المخطىء عازما بصدق على تغيير الوضع، وكان الشخص المتألم يرغب بصدق في الحفاظ على العلاقة للأفضل، فيمكن عندها إنقاذ العلاقة من الانهيار.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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