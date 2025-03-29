شكرا لقرائتكم خبر عن عيد وافرح على مهلك.. نصائح مهمة لتأهيل جهازك الهضمي لانتهاء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

يعتاد الجسم على مدار شهر رمضان، على نظام محدد لتناول الطعام بعد صيام ساعات طويلة، يتم فيها الامتناع بشكل كامل عن تناول الأطعمة والسوائل، لكن هذا النظام يتغير فجأة وبشكل كامل بحلول أول أيام عيد الفطر.

وبجانب التغير التام فى نظام الأكل، تشهد إقبالاً كبيرًا على حلويات وأطعمة تعتبر غير صحية، على رأسها كحك العيد الذى يحتوى على كمية كبيرة من الدهون والسكريات، والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، مما قد يؤدى لإضطرابات متوقعة بالجهاز الهضمى.

وفيما يلى عدد من النصائح لتأهيل الجهاز الهضمى بعد إنتهاء شهر رمضان، لتجنب إضطرابات الجهاز الهضمى، وقضاء إجازة عيد فطر سعيد.

أضرار التغيير المفاجئ فى نمط تناول الطعام بعد الصيام

وفقا لموقع "Hindustan times" يعود الناس بعد شهر كامل من الصيام إلى أنماط تناول الوجبات العادية على مدار اليوم، وذلك بشكل مفاجىء، الأمر الذى قد يؤدى إلى الإفراط في تناول الطعام، واضطرابات هضمية واختلالات في التمثيل الغذائي.

كما تتسبب العودة المفاجئة إلى تناول وجبات عالية السعرات الحرارية، بعد الصيام الذى يعزز حرق الدهون وحساسية الإنسولين، فى حدوث اضطرابات أيضية وهو ما قد يتسبب فى حدوث متاعب وإضطرابات بالهضم، على رأسها الانتفاخ وعسر الهضم والحموضة، بجانب زيادة غير مطلوبة بالوزن.

نصائح لتأهيل الجهاز الهضمى بعد شهر كامل من الصيام

ينضح بتغيير نمط تناول الطعام بشكل تدريجى، لمساعدة الجهاز الهضمي على التكيف من تلك التغيرات، كذلك ينصح بإعادة تقييم العادات الغذائية لضمان صحة جيدة على المدى الطويل.

ويوجد عدد من النصائح التى يمكنها تأهيل الجهاز الهضمى لنمط تناول الطعام الجديد، على رأسها:

عدم الإفراط فى تناول الطعام

البدء بوجبات صغيرة وغنية بالعناصر الغذائية

أعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

ترطيب الجسم عن طريق شرب كميات كافية من المياه للمساعدة على الهضم ومنع التعب

الاستماع إلى إشارات الجوع لتجنب الإفراط في تناول الطعام

دمج التمارين الخفيفة مثل المشي قبل استئناف التمارين المكثفة