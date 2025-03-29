شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية مزدوجة.. علامات تحذيرية غير شائعة بعد الفسيخ تلزم المستشفى فورًا والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر تناول الأسماك المملحة على رأسها الفسيخ والسردين، بجانب الرنجة، واحدًا من طقوس أول أيام عيد الفطر، حيث يقبل المصريون على تلك الأسماك بعد شهر كامل من الصيام، لعدم قدرتهم على تناولها خلال الشهر بسبب أنها تسبب العطش الشديد، لإحتواءها على كميات كبيرة من الملح.

ورغم أن تناول الرنجة والفسيخ يعد أمرا محببا ويرتبط إرتباطا وثيقا بالأعياد، على رأسها شم النسيم وعيد الفطر، بجانب الطقوس المرتبطة بتناولها مثل ضرورة تضمن الوجبة للبصل الأخضر والليمون والخبز، لكنها على الرغم من ذلك قد تكون وجبة شديدة الخطورة.

لذلك يوجد عدد من العلامات التحذيرية التى فى حالة الشعور بها، تعنى إحتمالية التعرض للتسمم من الفسيخ، يجب التوجه فورا لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ما هى البكتيريا المسببة للتسمم بالفسيخ؟

تعد بكتيريا clostridium botulinum هى البكتيريا المسببة للتسمم من أسماك الفسيخ، ووفقا لموقع "Web MD" تتسبب تلك البكتيريا فى واحد من أخطر أنواع التسمم الغذائى، نظرا لأن تلك البكتيريا تطلق سما يصيب الجهاز العصبى، مما يؤدى للإصابة بالشلل وحتى الوفاة.

أعراض تحذيرية تشير إلى إحتمالية التسمم من الأسماك المملحة

ويوجد عدد من الأعراض التى تشير إلى إحتمالية التسمم بتلك البكتيريا، والتى تظهر خلال فترة تتراوح من 12 إلى 18 ساعة من تناول الوجبة، ويجب عند الشعور بأى منها، طلب المساعدة الطبية فورا، وهى:

الرؤية المزدوجة أو الضبابية

تدلي الجفون أو صعوبة تحريك العينين

صعوبة في البلع أو التنفس

الكلام غير الواضح

ضيق في التنفس

الإمساك

ضعف العضلات الذي يبدأ على جانبي الوجه، ويمتد إلى الرقبة، ثم إلى باقي الجسم.

كما يوجد بعض الأعراض الأخرى مثل القيء وألم البطن والإسهال، وقد يحدث صعوبة بالغة في التبول وإمساكًا شديدًا، بينما لا تشمل الأعراض الحمى، وإذا لم يتلقى المصاب العلاج، قد تتطور الأعراك إلى شلل في الذراعين والساقين والعضلات المستخدمة في التنفس.

التصرف المناسب عند الشعور بالأعراض

تنصح وزارة الصحة أنه فى حالة ظهور تلك الأعراض على المصاب، التوجه فورًا إلى مراكز علاج التسمم بطب عين شمس أو جامعة القاهرة، أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو المراكز المختلفة بالمحافظات، والتى توفر المصل المضاد لهذا النوع من التسمم مجانًا.