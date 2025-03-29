شكرا لقرائتكم خبر عن زغزغة الأطفال تؤدي لأضرار نفسية ومشاكل في التنفس.. اعرف مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

زغزغة الأطفال قد تبدو وكأنها لعبة يستمتع بها الأطفال ولكنها قد تؤدي إلى بعض المشاكل الصحية الخطيرة، بحسب موقع تايمز ناو.

ماذا يحدث عندما تقوم بزغزغة شخص ما؟

وفقًا للخبراء، تُحفّز الدغدغة نشاط منطقة صغيرة من الدماغ تُعرف باسم الوطاء، وتقع مباشرةً فوق جذع الدماغ في قاعدة الدماغ.

على الرغم من أن حجمها بحجم حبة لوز تقريبًا، إلا أن الوطاء يلعب دورًا هامًا في تنظيم مشاعرك وردود فعل جسمك تجاه الخطر والمواقف العصيبة، والمعروفة أيضًا باسم استجابة القتال أو الهروب.

يقول الأطباء إن منطقة ما تحت المهاد لديك تصبح في حالة تأهب قصوى عندما يعتقد أنك في خطر أو تواجه نوعًا من التهديد.

لماذا تكون الدغدغة خطيرة؟

وفقا للخبراء، يمكن أن تكون الدغدغة خطيرة في الحالات التالية

التفاعلات الفسيولوجية:

نقص الأكسجين

تؤدي الدغدغة الشديدة إلى حبس الشخص أنفاسه أو فرط التنفس، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين.

الخدار

يمكن أن تؤدي الدغدغة الشديدة إلى إحداث شلل عضلي مفاجئ ومؤقت أو فقدان السيطرة على العضلات أو الشلل.

نوبات ذعر

يعاني بعض الأشخاص أيضًا من نوبات هلع أو انزعاج شديد عند دغدغتهم، خاصةً إذا كانت قدرتهم على تحمل هذا الإحساس منخفضة.

القيء وسلس البول وفقدان الوعي

وقد تم الإبلاغ عن أن الدغدغة قد تؤدي إلى ردود فعل فسيولوجية شديدة، بما في ذلك القيء، وسلس البول، وحتى فقدان الوعي بسبب عدم القدرة على التنفس.

يمكن أن يؤدي إلى إحداث صدمة

قد تُسبب دغدغة الأطفال ذكريات مؤلمة لدى الأطفال الذين تعرضوا للإساءة أو الاعتداء. قد تُحاكي دغدغة أقدام الأطفال شعورهم بالتعرض للضغط أو اللمس أو الانتهاك دون موافقة، مما قد يكون مُثيرًا للصدمة والصدمة لدى بعض الأطفال.

حتى لو كانت دغدغة أقدام الأطفال بحسن نية وبدون قصد، فإنها قد تُسبب لهم ضائقة نفسية وتذكرًا للأحداث.

حتى عند الدغدغة، يقول الأطباء إنه على الرغم من أنها ليست وحشية، إلا أن العديد من الأطفال لا يجدونها ممتعة بسبب كيفية إدراك أعصابك لإحساس الدغدغة. يقول العلماء إن الدغدغة تُحفز الأعصاب التي تُرسل إشارات الألم، والتي، بالإضافة إلى تحفيز استجابة القتال أو الهروب، قد تجعل الدغدغة مزعجة للغاية. وقد تؤدي لدى بعض الأشخاص إلى نوبات هلع.