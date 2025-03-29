شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. بعد إصابة زينة ما هي أعراض الصدمة العاطفية والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت زينة "ياسمينا العبد" لصدمة نفسية بالغة، خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل لام شمسية، وذلك بعد مشاهدتها مقطع الفيديو الذى صوره والدها وسام "محمد شاهين"، ويؤكد تحرشه بإحدى زميلاتها.

ودخلت زينة في حالة صدمة جعلتها تمتنع تمامًا عن الكلام، ما دفع نادية "صفاء الطوخى" إلى إقناع وسام بضرورة خروج رباب "يسرا اللوزى"، من المصحة حتى تكون بجانب ابنتها.

وفى الكثير من الأحيان يظهر الجسم عدد من الأعراض العضوية عند التعرض لصدمة كبيرة، وهو ما يعرف بالصدمة العاطفية.

ما هي الصدمة العاطفية؟

الصدمة العاطفية، وفقًا لموقع "Very well mind"، هي رد الفعل الذى يظهره الجسم، عند تعرض الشخص لحدث غير متوقع أو حادث مؤلم، يتسبب في تدفق كثيف للمشاعر الساحقة التي لا يكون الشخص مستعدًا لفهمها أو الاستجابة لها، مما قد يتسبب في دخول جسمه في حالة من الصدمة.

وغالبًا ما تكون الصدمة العاطفية جزءًا من استجابة القتال أو الهروب، وهي طريقة طبيعية وإن كانت مؤلمة، يتفاعل بها الدماغ مع ما يراه تهديدًا لسلامة صاحبه، لذلك عندما يعجز الدماغ عن معالجة الموقف، فإنه يتجمد في محاولة لحماية العقلك والجسد..

أسباب الصدمة العاطفية

تحدث الإصابة بالصدمة العاطفية بعد تعرض الشخص لحدث يغير حياته بشكل مفاجئ، وقد تشمل بعض أسباب الصدمة العاطفية ما يلي:

التعرض لحادث مؤلم أو عنيف

التعرض للإساءة أو التخلى

الانفصال أو الطلاق

موت شخص مقرب

العنف المنزلي

التعرض لأزمة مالية

الكوارث الطبيعية

التعرض لحادثة حدث فيها اقتراب من الموت

الشهادة على وفاة أو حادث أو جريمة أو صدمة

أعراض الصدمة العاطفية

قد تكون الصدمة العاطفية مصحوبة بمجموعة من الأعراض الجسدية والعاطفية، على رأسها:

عدم القدرة على الكلام أو الحركة

الإنكار والإنفصال عن الواقع

فقدان الاهتمام بالبيئة المحيطة

عدم القدرة على التعبير عن المشاعر

الذعر والغضب الشديد

ضيق التنفس والصداع والغثيان والدوار

توتر العضلات

زيادة معدل ضربات القلب

ضيق في الحلق أو الصدر

صعوبة في التفكير أو التخطيط أو التبرير

ومن المهم ملاحظة أن كل شخص يختبر الصدمة العاطفية بشكل مختلف، حيث قد يمر شخصان بنفس التجربة لكن ردود أفعالهما العاطفية تكون مختلفة تمامًا، وذلك هذا لأن التجارب تعتبر ذاتية للغاية وفقا لطريقة تفسير الشخص لها.

علاج الصدمة العاطفية

يمكن علاج الصدمة العاطفية التي تلي حدثًا صادمًا بالعلاج النفسي، خاصةً في حالة المعاناة من اضطراب ما بعد الصدمة، مثل العلاج السلوكى المعرفى والعلاج بالأدوية النفسية.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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