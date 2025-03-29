شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الإبلاغ عن 3191 إصابة جديدة مؤكدة بجدرى القرود حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن التقرير رقم 49 بشأن جدرى القرود و حالة تفشي المرض في العديد من البلدان يقدم تفاصيل عن أحدث الاتجاهات الوبائية، بما في ذلك تحديث عن الوضع الوبائي العالمي، اعتبارًا من 28 فبراير 2025، والوضع الوبائي في أفريقيا، مع البيانات حتى 16 مارس 2025 وتحديثات الاستجابة والتحديثات بشأن حالات جدرى القرود المستوردة حتى 21 فبراير 2025.

وأضافت المنظمة، أن بيانات المراقبة العالمية المحدثة تُظهر أنه تم الإبلاغ عن 3191 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض جدرى القرود على مستوى العالم إلى منظمة الصحة العالمية لشهر فبراير 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.2% عن الشهر السابق، وتم اكتشاف معظم الحالات (88%) في المنطقة الأفريقية.

وأضافت، إنه خلال الأسابيع الستة الماضية، سجلت أوغندا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدرى القرود على مستوى العالم، مع ما يصل إلى 300 حالة جديدة أسبوعيا.

لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررًا في المنطقة منذ بداية تفشي المرض. ويشهد عدد الحالات المشتبه بها استقرارًا، بينما انخفضت الحالات المؤكدة.

وأشارت المنظمة ، إلى إنه انخفضت حالات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا يعكس انخفاضًا حقيقيًا نظرًا لانخفاض عدد الفحوصات في الأسابيع الأخيرة، يستمر انتشار السلالتين Ia وIb في البلاد.

تظهر بوروندي اتجاهًا تنازليًا ثابتًا في الحالات المؤكدة بأقل من 50 حالة جديدة في الأسبوع، بانخفاض عن أكثر من 200 حالة في الأسبوع في ذروتها، ومعدل وفيات منخفض للغاية بشكل عام مع وفاة واحدة بين 3645 حالة تم الإبلاغ عنها.

وأبلغت البرازيل وجمهورية الكونغو وجمهورية تنزانيا المتحدة عن أولى حالات الإصابة بمرض جدرى القرود mpox بسبب سلالة Ib MPXV، موضحة إن جمهورية الكونغو هي أول دولة تم فيها توثيق الانتشار المشترك لسلالات Ia و Ib من فيروس MPXV خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية.

