شكرا لقرائتكم خبر عن ظلم المصطبة.. كيف يمكن التعافي من صدمة الخيانة الزوجية؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 13 من مسلسل ظلم المصطبة صدمة وليد "محمد على رزق" البالغة بعد اكتشافه خيانة زوجته سحر "بسمة"، وتواجدها في منزل رجل غريب.

ورغم محاولات سحر الدفاع عن نفسها، والتأكيد على أنها لم تخن زوجها، لكن وليد لم يصدقها، ليقوم بفضحها وتطليقها أمام أشقائها حمادة "فتحى عبد الوهاب"، والشيخ علاء "أحمد عزمى".

وتعتبر صدمة الخيانة الزوجية من أقسى الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها الزوج أو الزوجة، والتي تحتاج إلى فترة طويلة من التعافى وتجاوز الأمر، كذلك تجاوز التأثير السلبى الذى يمكن أن يستمر مع االشخص الذى تعرض لتلك الصدمة في حياته وعلى علاقاته اللاحقة.

10 مراحل للتعافي بعد الخيانة الزوجية

عند التعرض للخيانة الزوجية غالبًا ما ينهار عالم الشخص بأكمله، وتجعله يشك فى كافة معتقداته عن نفسه وحياته، ويوجد عدد من المراحل التي يمر بها من تعرض لصدمة الخيانة، وفقا لموقع "marriage"، حتى يتمكن من التعافى وتخطى تلك المرحلة، وهى:



1. مرحلة الاكتشاف

قد يكون اليوم الذي يتم فيه اكتشاف الخيانة أصعب يوم يمر على الشخص الذى تعرض لتلك الصدمة، لكنها أيضا اللحظة التي تبدأ فيها بالتعافي، لأن الاكتشاف هو إحدى مراحل التعافي بعد الخيانة الزوجية، وغالبًا ما يكون متجذرًا في الصدمة التي يمر بها المرء.

2. مرحلة الغضب

يتسبب اكتشاف الخيانة حالة من الغضب غير المفهوم وغير القابل للتعبير، وفى الأغلب يكون غضبا لم يتم الشعور به من قبل، وفى الأغلب يصاحبه مشاعر الشك في الذات، والندم، وانخفاض مفاجئ فى الثقة بالنفس.

3. مرحلة الحزن

بعد فترة، تنتقل المرحلة الأولى من المشاعر الشديدة والمتغيرة بسرعة إلى مرحلة أطول بكثير، وهي مرحلة الحزن، رغم ذلك يعد الحزن جزء أساسي من عملية الشفاء، لأنه يسمح بإدراك الخسارة الكبيرة التي مررت بها ومعالجتها.

4. مرحلة البحث عن الدعم

قد يكون التعافي من الخيانة الزوجية مؤلمًا للغاية، لكن يمكنك تجاوزه بسهولة أكبر إذا حظي الشخص بدعم من يحب، لذلك يمكن الاعتماد على الأصدقاء والعائلة.

5. مرحلة القبول

قد يستغرق تجاوز الخيانة سنوات، وقد يشعر الشخص أنه لم يعد قادرًا على تحمل الألم، لكن يجب الثقة في أن الأمور تتحسن يومًا بعد يوم، حتى وإن لم تبدو كذلك، وبمجرد تجاوز كل الغضب والحزن، يبدأ الشخص تدريجيًا بقبول ما حدث، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم التسامح مع الطرف الخائن أو إعتبار الخيانة أمرا بسيطا.

6. مرحلة التسامح

أحد المراحل المهمة للشفاء بعد الخيانة الزوجية هي محاولة مسامحة شريكك الخائن على الرغم من أفعاله، لكن التسامح لا يعني نسيان التعرض للخيانة.

7. مرحلة اتخاذ القرار

أحد المراحل الرئيسية للتعافي من الخيانة الزوجية هو عندما يتعين على الشخص أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار مع شريكه الخائن أو إنهاء الأمور، ويعد ذلك القرار شخصيا للغاية، والذى يعتمد على مدى ثقتك بشريكك، ورؤيتك للمستقبل، وطبيعة الخيانة.

8. مرحلة تحديد الحدود

بغض النظر عن إختيار الإستمرار مع الطرف الخائن من عدمه، فإن وضع الحدود تساعد على التعافي بعد أن الخيانة، وعدم تكرارها مرة أخرى.

9. مرحلة إعادة الاتصال

بالنسبة للأزواج الذين يقررون العمل على علاقتهم مجددا، يأتي إعادة الاتصال بإعتبارهم أشخاص جدد ليس لديهم المزيد من الأسرار، ويتعلمون أن حبهم أقوى من تلك المحنة.

10. مرحلة المضي قدمًا

إذا كنت تبحث عن مراحل التعافي بعد الخيانة الزوجية، فتجاوز هذه الصدمة عادةً ما يكون الهدف النهائي، ولذلك، يُعتبر تجاوز هذه الصدمة آخر مراحل التعافي من الخيانة الزوجية، وذلك عند توقف المعاناة من الألم والحزن والشك الذاتي المرتبط بالخيانة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



