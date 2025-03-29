شكرا لقرائتكم خبر عن عيد بصحة.. 6 أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية مناعتك مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين سي يُحدث العجائب لجسمك، فهو معروف بقدراته في تعزيز المناعة لمكافحة العدوى والأمراض، بل وأكثر من ذلك بكثير، حيث يعزز توهج وإشراقة البشرة ويدعم صحة القلب، لذلك يجب أن يكون فيتامين سي جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي، كما أنه من السهل إضافته إلى وجباتك سواء في شكل أطعمة أو مشروبات، ويمكن أن يساعد إضافة فيتامين سى إلى نظامك الغذائي خاصة مع تقلبات الطقس أن يمنعك من الإصابة بالعدوى والأمراض ويجعلك تقضى إجازة العيد بصحة.

فيما يلى.. خضراوات وفاكهة غنية بمحتواها من فيتامين سى لتعزيز مناعتك مع تقلبات الطقس وقضاء إجازة العيد بصحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا":

الكيوي

الكيوي غنية بمحتواها من العناصر الغذائية، وخاصة فيتامين سى، فهذه الفاكهة الصغيرة تحتوي على فيتامين سى أكثر من البرتقال، كما أنها غنية بالألياف التي تدعم صحة الهضم، ويمكن تناول الكيوى صحيحة أو صنع عصير منها أو حتى إضافتها إلى السلطة.

الفراولة

الفراولة حلوة المذاق وغنية بمحتواها من فيتامين سي، لذلك تناولها بانتظام يساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك، ويحافظ على شبابها، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات، ويمكن إضافتها إلى الزبادي، أو الحلويات، أو تناولها طازجة كوجبة خفيفة.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو وخاصةً الأحمر، يعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، حيث أن تناول حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحلو تُغطي احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، فهو لا يُضفي قرمشةً لذيذةً على السلطات أو الأطعمة المقلية فحسب، بل يُوفر أيضًا جرعة وفيرة من البيتا كاروتين، وهو مُفيد جدًا لصحة العين.

البروكلي

البروكلي ليس غنيًا بالألياف فحسب، بل غني أيضًا بفيتامين سى، فهو يُساعد على دعم جهاز المناعة والحفاظ على صحة خلايا الجسم، ويُعتقد أيضًا أن السلفورافان الموجود فيه له خصائص مُضادة للسرطان، سواء تم طهيه بالبخار أو تم شويه أو إضافته إلى السلطة.

البابايا

إذا كنت تشتهي شيئًا منعشًا، فالبابايا خيار رائع، فهي غنية بفيتامين سي، وتحتوي أيضًا على الباباين، وهو إنزيم يساعد على الهضم، إنها فاكهة مُنعشة وصحية للمعدة والبشرة.

الليمون

لا يُمكن الحديث عن فيتامين سي دون ذكر الليمون، هذه الفاكهة اللاذعة تُعد طريقة سهلة لزيادة استهلاكك اليومي منه هذا الفيتامين، فقط عصرة ليمون في الماء لا تُرطب جسمك فحسب، بل تُساعد أيضًا على تحسين عملية الهضم وتنقية الجسم من السموم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من التلف.