شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى لمرضى الكلى.. بلاش أسماك مملحة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى، يجب توخي الحذر عند الاحتفال بعيد الفطر لتجنب حدوث مضاعفات، وفى هذا الإطار قدمت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني بعض النصائح الهامة، ومنها:

1. تجنب الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة المالحة:

الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر مما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم ويسبب عبئًا على الكلى.

الأطعمة المالحة ترفع ضغط الدم وتزيد من عبء عمل الكلى.

2. التحكم في تناول البروتينات:

تجنب تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدواجن.

إذا كنتِ مصاب بمرض الكلى المزمن، استشر الطبيب لمعرفة الكمية المناسبة لكِ من البروتين يوميًا.

3. شرب كميات مناسبة من السوائل:

يجب عليكِ شرب الماء بكميات معتدلة وفقًا لتعليمات طبيبك.

تجنبي العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

4. تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية:

الأطعمة الغنية بالدهون تسبب مشاكل هضمية وتزيد من ضغط الدم.

اختاري الأطعمة المطهوة بالبخار أو المشوية بدلاً من القلي.

5. مراقبة مستوى البوتاسيوم والصوديوم:

الأطعمة مثل الموز، البرتقال، البطاطس، والطماطم غنية بالبوتاسيوم ويجب تناولها بحذر.

قلل من استهلاك الملح والأطعمة المعلبة والمخللات.

6. الالتزام بالأدوية الموصوفة:

احرصي على تناول أدويتك في مواعيدها المحددة دون تأخير.

7. ممارسة النشاط البدني بلطف:

يمكنكِ ممارسة المشي الخفيف بعد تناول الطعام لتعزيز الهضم وتحسين الدورة الدموية.

8. التخطيط للوجبات بعناية:

حضر وجبات صحية تتناسب مع حالتك مثل السمك المشوي، الخضار المسلوقة، والأرز الأبيض.

تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.

9. المتابعة الطبية المنتظمة:

إذا شعرت بأي أعراض غير طبيعية مثل الغثيان، ضيق التنفس، أو تورم الأطراف، استشير طبيبك فورًا.

10. تهيئة العائلة:

اخبري أفراد عائلتك بحالتك حتى يساعدوك في تناول الطعام المناسب وتجنب الأطعمة الضارة.