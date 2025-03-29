شكرا لقرائتكم خبر عن اتسلى فى العيد وحافظ على صحتك.. الفشار يجنبك زيادة الوزن ويفيد قلبك والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الفشار أحد التسالى المفضلة لدينا بشكل عام، ليس فقط لسهولة إعداده في المنزل أو توافره بشكل كبير، ولكنه يتمتع أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية، ولأنه يعتبر أحد أشهر التسالى في عيد الفطر، نقدم فوائد تناول الفشار خاصة عند إعداده بطريقة صحية وتم تناوله بشكل معتدل وبطريقة صحية، حيث يمكن أن يكون الفشار خيارًا مثاليًا للتسلية في العيد دون الشعور بالذنب أو اكتساب الوزن، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

تناول الفشار في العيد يمكن أن يكون له العديد من الفوائد إذا تم تحضيره بطريقة صحية.. إليك بعض الفوائد: غني بالألياف

الفشار يحتوى على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

منخفض السعرات الحرارية

إذا تم تحضير الفشار بشكل صحى بدون إضافة زيت أو زبدة، فإنه يكون منخفضًا في السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي خاصة في العيد، مع توافر العديد من الخيارات غير الصحية والتي تسبب زيادة في الوزن.

غنى بمضادات الأكسدة

يحتوي الفشار على مركبات مضادة للأكسدة، مثل البوليفينولات، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتحسين الصحة العامة.

الفشار خيارًا صحيًا للقلب

يحتوي الفشار على الدهون الصحية (أحماض أوميجا-3 الدهنية) والتي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

مصدر للطاقة مزاجد

يحتوى الفشار على الكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستدامة، ما يجعله خيارًا جيدًا لتناوله كوجبة خفيفة.

تحسين المزاج

يحتوي الفشار على مادة التربتوفان التي تساهم في زيادة إنتاج السيروتونين في الدماغ، ما يعزز من الشعور بالراحة والسعادة.