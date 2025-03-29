شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالحديد تمدك بالطاقة وتدعم مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الحديد عنصرًا غذائيًا أساسيًا يساعد فى الحفاظ على نشاط الجسم وصحته، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في نقل الأكسجين عبر الدم، ودعم جهاز المناعة، وتقليل التعب، كما أن تناول كمية متوازنة من الحديد يُحسّن الصحة العامة، فإذا كنت ترغب في زيادة مستويات الحديد لديك بطريقة لذيذة، فهذه الأطعمة الغنية بالحديد هي الخيار الأمثل لك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

السبانخ

تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا للحديد، وهى غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد بفعالية أكبر، ويمكن إضافة هذه الخضار الورقية بسهولة إلى السلطات، أو مزجها مع العصائر لتعزيز نكهتها، أو تقليبها مع الثوم والتوابل لتحضير طبق جانبي لذيذ.

اللحوم الحمراء

إذا كنت من محبي اللحوم، فإنّ قطع اللحم البقري والضأن قليلة الدهون تُعد مصادر ممتازة للحديد الهيمي، وهو نوع من الحديد يمتصه جسمك بشكل أفضل.

الحمص

الحمص غني بالحديد والألياف، ويمكن إضافته إلى السلطة، فهو متعدد الاستخدامات ويمكن أيضًا إضافته لأطعمة أخرى لتلبية احتياجاتك من الحديد.

العدس

يعتبر العدس مصدرًا غنيًا بالحديد النباتي، ويمكن إعداد شوربة العدس اللذيذة أو إضافته إلى السلطات لتعزيز مدخولنا من البروتين، فهو مصدرًا غنيًا بالحديد والألياف والبروتين.

البيض

يعتبر البيض وخاصة الصفار مصدرًا غنيًا بالحديد، كما أنه مصدر ممتاز للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ويمكنك الاستمتاع به مخفوقًا أو مسلوقًا تمنحك الصحة والقوة.

البروكلي

يعتبر هذا الخضار الخضراء ليس غنيًا بالحديد فحسب، بل هي أيضًا مصدر ممتاز لفيتامين سى، الذي يساعد جسمك على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر، ويُعدّ تضمينها في وجباتك طريقة سهلة لزيادة استهلاكك من الحديد وفيتامين سى.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالحديد، ولكن بشرط أن تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو للحصول على أفضل الفوائد، استمتع بها ولكن باعتدال لتنشيط جسمك والحفاظ على مستويات حديد صحية.