شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الضغط والكلى.. أطعمة وأسماك صحية في العيد بدلا من الرنجة والفسيخ والان مع تفاصيل الخبر

مرضى الضغط والكلى يجب أن يكونوا حذرين في العيد، خاصة مع الأطعمة المالحة مثل الرنجة والفسيخ، التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط وتفاقم مشاكل الكلى، وفقا لما ذكرته الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية في قصر العيني.

وقدمت ليندا بعض البدائل الصحية ولذيذة لتستمتع بالعيد دون ضرر:

بدائل صحية للرنجة والفسيخ

الأسماك المشوية

السلمون، الماكريل، أو البوري المشوي مع الليمون والبهارات الخفيفة.

غنية بأوميجا 3 التي تساعد على خفض الضغط وتحسين وظائف الكلى.

التونة بدون ملح

استخدمي التونة المعلبة بالماء بدلاً من الزيت، واغسلها جيدًا لتقليل الملح.

أضيفيها إلى سلطة غنية بالخضار لتحصل على وجبة متكاملة.

سلطة البقوليات

استخدم الحمص أو الفاصوليا البيضاء مع زيت الزيتون والليمون، بدلاً من تناول الأسماك المالحة.فهى تمنحك بروتينًا صحيًا دون التأثير على الضغط أو الكلى.

صدر دجاج مشوي أو مسلوق

بديل غني بالبروتين وقليل الدهون، ويمكنك تناوله مع الخضار المطهوة بالبخار.

الخضار الورقية والفواكه

السبانخ، الجرجير، الخيار، والبطيخ تساعد على تنظيم ضغط الدم وترطيب الجسم.

الموز والأفوكادو غنية بالبوتاسيوم، وهو مفيد للتحكم في الضغط.

نصائح إضافية

تجنب الأطعمة المخللة والموالح مثل الطرشي والزيتون المملح.

قلل من الحلويات الدسمة، لأنها قد تؤثر على صحة القلب والكلى.

اشرب الكثير من الماء لتساعدي كليتيكِ على التخلص من الأملاح الزائدة.

باتباع هذه البدائل، يمكنكِ الاستمتاع بالعيد بطعام صحي دون التأثير على ضغط الدم أو الكلى.