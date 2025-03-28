شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. ما مواصفات الشخصية السادية وكيف يمكن علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل "لام شمسية" على قناة DMC في الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:15 صباحًا.

في مشهد جمع بين صفاء الطوخي "ميس نادية" وابنها محمد شاهين "وسام الألفي"، تحدث المواجهة وسط صدمة كبيرة منها. تصارحه بأنه إذا كانت تلك الواقعة حقيقية، يجب علاجه ووضعه في مصحة خاصة بالأمراض النفسية. فيفاجئها وسام بتركه لها في الماضي، وسفره في طفولته مع والده السادي.

ما هي الشخصية السادية؟

تعرف السادية بأنها الرغبة المباشرة في إيذاء الآخرين سواء لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا من خلال التمتع بهذا الأذى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ميديسن نت ، موضحا أن السادية هي اضطراب في الشخصية يجد فيه الشخص المتأثر بها متعة شديدة في إيذاء من حوله، ويتغذى على ذلك الاستمتاع بإلحاق الأذى بالآخرين، دون شعور بالندم أو الحزن عليهم.

المتعة التي يستمدها السادي تأتي من إيذاء الآخرين، مما يعزز السلوك العدواني لديه، ويجعل الضحية تعاني معاناة شديدة نتيجة السلوك العنيف. غالبًا ما يكون الدافع وراء السادية والعدوان مشاعر من المتعة الإيجابية والتوقعية، مع غياب الندم.

علامات وصفات الشخصية السادية

1. السادي يستمتع برؤية الآخرين يتأذون.

2. يستمتع بإلحاق الألم بالآخرين.

3. يعتقد أنه من الجيد التسبب في آلام الآخرين.

4. يتخيل دائمًا طرقًا لإيذاء الآخرين.

5. يحب القصص والأفلام والألعاب التي تحتوي على محتوى عنيف.

6. لا يشعر السادي بالذنب أو التعاطف.

7. يهدف إلى إذلال الآخرين باستمرار.

8. قد يطلب من الآخرين الخضوع له.

9. يهين الآخرين في المواقف الاجتماعية.

10. يلجأ إلى العنف الجسدي المباشر للسيطرة على الآخرين.

علاج السادية

يتم علاج الشخصية السادية بواسطة متخصص لتوجيه السلوك بشكل إيجابي، حتى يتخلص الفرد من الرغبات السادية بداخله. لا يوجد علاج مثالي أو قياسي لهذا النوع من الاضطرابات النفسية، ولكن العلاج يتم من خلال الاستشارة النفسية والعلاج النفسي لتعديل السلوك. غالبًا ما يرفض المصابون بالسادية الاعتراف بذلك، ولكن هذه هي الخطوة الأولى في العلاج. للتغلب على هذا الاضطراب، يجب أن يكون المريض مستعدًا للخضوع لعلاج طويل الأمد.

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