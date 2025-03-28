شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أضف مكونين للشاي الأخضر للتغلب على سعرات كحك العيد والان مع تفاصيل الخبر

يتمتع الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية سواء كنت تحاول اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن أو تبحث عن مشروب علاجي لتخفيف التهاب الحلق والاحتقان، وغيرها من الفوائد، ويمكن لتناول كوب من الشاي الأخضر مع إضافة العسل والقرنفل أن يخلصك من سعرات كحك العيد ويجنبك أي زيادة محتملة في الوزن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويمكن لإضافة العسل والقرنفل إلى الشاي الأخضر أن يساعد ببساطة في تعزيز فعالية الشاي الأخضر وتحويله إلى مشروب صحي قوي يمكن أن يساعد في فقدان الوزن بشكل أسرع ويساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمناعة؟

فوائد تناول كوب من الشاي الأخضر مع القرنفل والعسل في العيد:

الشاي الأخضر غني بالفوائد الصحية، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة وتأثيراته المعززة لعملية التمثيل الغذائي وإمكانية دعم فقدان الوزن، ولكن عند إضافة القرنفل والعسل إلى الخليط، يصبح هذا المشروب البسيط أداة أكثر فعالية لتحسين صحتك:

يعزز مضادات الأكسدة

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً الكاتيكين، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. إضافة القرنفل تُعزز هذا التأثير بشكل كبير. القرنفل غني بالأوجينول ومركبات أخرى تُعدّ مضادات أكسدة قوية، مما يُساعد على تقليل الالتهاب وحماية الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة. يُنتج مزيج الشاي الأخضر والقرنفل مشروبًا غنيًا بمضادات الأكسدة، يُساعد على الحماية من الأمراض المزمنة ودعم الصحة العامة.

تحسن الهضم

يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تحسين عملية الهضم، حيث تُحفّز مُركّبات الكاتيكين الموجودة فيه إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يُساعد على تكسير الطعام بكفاءة أكبر، كما يُساعد القرنفل، الذي استُخدم لقرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي كالانتفاخ وعسر الهضم والغثيان، على تحسين صحة الأمعاء. وقد ثبت أن الأوجينول الموجود في القرنفل يُساعد على دعم عملية الهضم عن طريق تقليل غازات المعدة وتعزيز سلاسة حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يُؤدي العسل دورًا أساسيًا، إذ يعمل كمضاد حيوي طبيعي يُشجع نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أن له تأثيرًا مُهدئًا على بطانة المعدة، مُخففًا من الانزعاج، حيث تُشكّل هذه المكونات الثلاثة معًا علاجًا طبيعيًا لطيفًا للانتفاخ وعسر الهضم وهى مشاكل شائعة في العيد خاصة بعد تغير عادات الأكل مرة واحدة بعد صيام شهر رمضان بجانب تناول الكحك والبسكويت وغيرها من المخبوزات.

يُعزز عملية الأيض ويُساعد على إنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في خسارة بعض الوزن أو حتى تجنب أي زيادة في وزنك وقضاء العيد بشكل صحى، فإن الشاي الأخضر يُعدّ بداية رائعة، بفضل مُركّبات الكاتيكين الموجودة فيه، والتي تُساعد على تعزيز عملية الأيض، ويُمكن أن تُعزز إضافة القرنفل إلى الشاي الأخضر هذا التأثير بشكل أكبر، حيث إن القرنفل يعتبر مُولد للحرارة، أي أنه يُمكن أن يُساعد في رفع درجة حرارة الجسم قليلًا، مما يُشجع على حرق الدهون.

كما أن إضافة العسل باعتدال يُمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاعات والانخفاضات التي غالبًا ما تُؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام خاصة الحلويات والمعجنات في العيد.

يُقوي جهاز المناعة

يُعد الشاي الأخضر بالفعل مشروبًا مُعززًا للمناعة نظرًا لمحتواه الغني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، وإضافة القرنفل إلى الخليط تُعزز هذا التأثير بشكل أكبر، حيث يتمتع القرنفل بخصائص قوية مُضادة للميكروبات، بسبب محتواه من الأوجينول، الذي يُساعد في مُحاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات، علاوة على ذلك، تعمل خصائص العسل المُضادة للبكتيريا والفيروسات كعلاج طبيعي لنزلات البرد والتهاب الحلق ومُحاربة العدوى، وهو أمر ضرورى مع تقلبات الطقس في الوقت الحالي للوقاية من العدوى والأمراض مع خروجات العيد.