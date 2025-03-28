شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. طرق تقوية الشخصية وتعزيزها عكس زوجة وسام والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:15 صباحًا، وفي مشهد من مشاهد يسرا اللوزي زوجة وسام في المسلسل، تشرح، وبالتفاصيل، طفولتها التى عاشت خلالها في حماية زائدة من والديها، ما أدى إلى ضعف شخصيتها الحاد.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هابي لايف، فإن هناك الكثير من الطرق والحيل النفسية التي تمكنك من تكوين شخصيتك وتقويتها تقوية جيدة وسريعة وسهلة وقوة التواصل مع الآخرين والتعبير عن نفسك.

حيل لتقوية الشخصية والتخلص من الخجل

من أبرز الحيل النفسية لتقوية الشخصية

الاستماع الجيد، فهو من المهارات التي تجعلك تتعلم كثيرًا أولًا بأول، ثم تستطيع الكلام في الوقت المناسب، الاستماع الجيد يجعلك قادرًا على مشاركة الآخرين تجربتهم، وساعد الآخرين وادعمهم عندما يحتاجونك، هذا الأمر من شأنه أن يكسر دائرة خوفك وضعف شخصيتك، ويشجعك أن تكون بجانبهم، وبالتالي يساعدك على النهوض من جديد والتخلص من الشعور بالخوف والقلق.

حاول التدرب على أن تكون محاورًا جيدًا، فمقدار معرفتك وقدراتك وقراءتك يجب أن تعبر عنه بالكلام، ومهما كانت قيمة وعظيمة، لا تبالغ في التحدث أو الحوار، ولكن كن متزنًا، شارك أفكارك وآراءك باحترام شديد، ولا تظهر بمظهر عدوانى أو متسلط أو سلبى أو محتكر للآخرين.

تبنى على الدوام وجهة نظر، ولا تكون معتمدًا على أحد، كن نفسك، لابد لك من مصادقة الأشخاص الإيجابيين والابتعاد عن الأشخاص السلبيين دائمى الشكوى، فهذا الأمر يؤثر على شخصيتك سلبًا، كن من الشخصيات التي تترك أثرًا، واظهر نفسك ومميزاتك قدر الإمكان دون تعالي، هذا الأمر من شأنه أن يقلل شعورك بالخجل أو بالخوف المرضي التام.

اشغل عقلك، ولا تتركه للتفكير حتى لا تزيد مخاوفك وقلقك. اشغله بطرق ترفيه أخرى بسيطة وسهلة، مثل الرسم، على سبيل المثال.

اهتم بمراجعة طبيب مختص إذا كان هذا الأمر وهذا الخوف وضعف الشخصية يؤثر على حياتك وعلى سير يومك.

تخلص من خوفك الاجتماعي من خلال الانخراط تدريجيًا في أنشطة اجتماعية وعائلية تساعدك على الانخراط مجددًا في حالة من التواصل الاجتماعي والتخلص من كل ما يعوقك اجتماعيًا.

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