شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على فطارك.. الكوسة لها فوائد عديدة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

الكوسة من الأطعمة الخفيفة والمغذية التى يُفضل تناولها فى وجبة الإفطار فى رمضان، فهى غنية بالفوائد الصحية وتساعد على تعويض الجسم بعد الصيام.

وتقدم الدكتورة ليندا جاد الحق استشارى التغذية فى قصر العينى أهم فوائد الكوسة فى رمضان، ومنها..

فوائد الكوسة على الإفطار فى رمضان

- تُحافظ على الترطيب.. تحتوى على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

- سهلة الهضم.. خفيفة على المعدة وتقلل من الشعور بالانتفاخ بعد يوم طويل من الصيام.

- تُحسن الهضم.. غنية بالألياف، مما يساعد فى الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمى.

- منخفضة السعرات الحرارية.. مثالية لمن يرغبون فى تناول وجبات صحية دون زيادة الوزن فى رمضان.

- تُحافظ على صحة القلب.. غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد فى تنظيم ضغط الدم.

- تُعزز المناعة.. تحتوى على فيتامين C ومضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الأمراض.

كيف تضيف الكوسة إلى إفطارك؟

شوربة الكوسة الكريمية – خفيفة ومغذية.

محشى الكوسة باللحم أو الأرز – طبق رئيسى شهى ومشبع.

كوسة مشوية أو سوتيه – خيار صحى وسريع التحضير.

كوسة مضافة للسلطات – تعطى نكهة لذيذة وقيمة غذائية إضافية.

تناول الكوسة فى رمضان يساعد فى الشعور بالراحة بعد الإفطار ويعزز الصحة العامة.