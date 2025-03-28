شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة.. أسباب وعلاج تشوه الرحم بعد معاناة نانسي صديقة البطلة والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل "الأميرة ظل حيطه" على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحًا، وفى أحد مشاهد المسلسل ظهرت "نانسي" مها نصار وانهيارها بعد معرفتها بعدم إنجابها، ويعود ذلك إلى أن لديها تشوهات في الرحم.

ما هي أسباب تشوهات الرحم؟

أثناء نمو الجنين داخل الرحم، ووفقا لتقرير نشر فى موقع توب دوكتورز، تتحد قناتان صغيرتان داخلهما لتكوين عضو واحد أكبر وهو الرحم، قد يحدث ألا تتحد تلك القناتين في منتصف الحوض أو تتحدان بشكل غير منتظم، مما يخلف ما يعرف بتشوهات الرحم:

تشوهات الرحم ذو القرن الواحد، حيث يتكون من جانب واحد فقط من القنوات.

الرحم المزدوج.

الرحم ذو القرنين، حيث يكون الجزء العلوي من الرحم منفصل.

الحاجز الرحمي، وهو الأكثر شيوعًا.

عدم تكون المهبل، وهو غياب الرحم بسبب عدم تطور قنواته.

أعراض تشوهات الرحم

تظهر على المرأة بعد أعراض تشوهات الرحم، والتي من بينها:

الاجهاضات المتكررة.

الولادات المبكرة.

الألم الشديد أثناء العلاقة.

الألم قبل وأثناء إتيان الدورة الشهرية.

فقدان الدم بشكل غير منتظم خارج فترات الدورة الشهرية.

وفي بعض الحالات، لا تظهر أي أعراض لتشوهات الرحم، وتظهر الإصابة عند الفحص الروتيني للسيدة.

علاج تشوه الرحم

إذا تسبب التشوه في مشاكل بالرحم، يحدث أن تخضع المرأة للعلاج، أما الإجراء الجراحي الذي يحدث للتدخل لتصحيح التشوه، ويمكن إجراؤه بالمنظار.

وتلجأ العديد من السيدات المصابات بهذه المشكلة إلى تقنيات المساعدة في الانجاب لتحسين الخصوبة وإمكانية الانجاب من خلال التلقيح الصناعي.

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