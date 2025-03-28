شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. اعرف كذب وسام المرضى وطرق التخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:15 صباحًا، وكان سام هو الشخصية الأبرز في مسلسل لام شمسية، وفي المشاهد الأخيرة ظهر يتقن الكذب ولا يرجف عند نشر الأكاذيب.

وأوضح تقرير نشر في موقع نيو بورت إنستيتيود أن الكذب المرضي أحد أبرز المشكلات التي يعاني منها الكثيرون، هذا الكذب المستمر الذي يصبح جزءًا من الشخصية التي تقوم بهذا الفعل.

وأوضح التقرير أن الكذب المرضي ليس تشخيصًا للصحة النفسية ولكنه أحد أهم الأسباب أو العوامل التي تؤدي إلى اضطرابات النفسية.

يرتبط الكذب المرضي بمجموعة من الاضطرابات الصحية النفسية والتي من بينها اضطرابات المعتقدات واضطرابات أنماط التفكير أو لها علاقة بمرض كامل في العقل، ويطلق البعض على هذا الاضطراب هوس الأساطير لرغبة الكاذب على الدوام في رواية أكاذيب وأساطير فارغة.

وتابع التقرير أن تغيير سلوك الكذب المرضي يجب أن يتم بتغيير جذري وشامل لأنه أمر ليس ببسيط، يتم عرض المريض على الطبيب المختص الذي يحدد العوامل النفسية والمشكلات النفسية الكامنة التي تسببت في ظهور هذا السلوك المستمر محاولًا معالجة المشكلات النفسية الكامنة للتخلص من الكذب بشكل عام.

العلاج السلوكي الذي يجعل الكاذب أكثر وعيًا بنمط الكذب وأسبابه يساعد العلاج النفسي الكاذبين على بناء الدافع وتغيير ممارسته وطرق التعامل مع الآخرين لطرق أكثر صحة بدلًا من الكذب واستخدام الأكاذيب.

العلاج النفسي السليم يساعد الكاذب على التعرف على احتياجاته ومشاعره، صدمات الطفولة تؤثر بشكل كبير في حالة الكاذب وسلوكه، ولذلك يتم علاج هذا الجانب والتخلص منه للتوقف عن الكذب.

بعض الأشخاص ينتهكون آليات للتكيف غير صحية مثل إيذاء النفس والكذب وتناول المخدرات، على سبيل المثال، القيام بالتدريب على مهارات جديدة لتنظيم الذات والتعبير عنها مثل الرسم أو الطهي، على سبيل المثال.

التواجد في بيئة داعمة تقدر الثقة بالنفس والصدق الشديد وتكره الكذب، هذه البيئة سوف تساعد على الشفاء من هذا الاضطراب.