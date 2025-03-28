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الرنجة من الأكلات المحببة فى عيد الفطر المبارك، ولكنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والدهون، مما قد يضر بالصحة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بطرق غير صحية، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق الصحية لتناول الرنجة فى العيد، بحسب موقع "Nutrietien".

إزاى تاكل رنجة فى العيد بطريقة صحية 1. التقليل من كمية الرنجة التى تتناولها

- تناول كميات صغيرة من الرنجة.

- تجنب تناول الرنجة يوميًا خلال أيام العيد.

- التركيز على تناول الأطعمة الصحية الأخرى مثل الخضراوات والفواكه.

2. طرق تحضير صحية للرنجة

- الشوى.. شوى الرنجة يقلل من نسبة الدهون فيها.

- النقع.. نقع الرنجة فى الماء أو الخل لمدة ساعة قبل تناولها يقلل من نسبة الأملاح.

- إضافة الليمون.. إضافة الليمون إلى الرنجة يساعد على تقليل نسبة الأملاح ويحسن الطعم.

3. إضافة الخضراوات

- تناول الرنجة مع كميات كبيرة من الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس.

- إضافة البصل والخيار والطماطم إلى طبق الرنجة.

- تناول الرنجة مع السلطات الخضراء.

4. نصائح أخرى

- شرب كميات كبيرة من الماء قبل وبعد تناول الرنجة.

- تجنب تناول المشروبات الغازية مع الرنجة.

- تجنب تناول الرنجة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

- تناول الرنجة باعتدال، خاصةً لمن يعانون من مشاكل صحية.

- شراء الرنجة من مصادر موثوقة لضمان جودتها وسلامتها.

- يفضل طهى الرنجة المدخنة على البارد فى قليل من الزيت طهيا جيدا.