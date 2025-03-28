شكرا لقرائتكم خبر عن اتسلى بصحة فى العيد.. الترمس يقوى مناعتك ويحافظ على صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

يُعتبر الترمس من الوجبات الشعبية التي يفضل الكثيرون تناولها خلال عيد الفطر، فهو لا يُعدّ مجرد طعام لذيذ، بل يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا بعد صيام شهر رمضان، يتميز الترمس بمذاقه اللذيذ وفوائده المتعددة، وهو غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة وفيما يلى نعرض حسب موقع " thelupinco" فوائد تناول الترمس.

فوائد تناول الترمس في عيد الفطر 1. مصدر جيد للبروتين

يلعب البروتين دورًا أساسيًا في بناء العضلات وضمان الأداء السليم لجميع أجهزة الجسم. كما أنه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويخفض ضغط الدم، ويساعد الجسم على استعادة عافيته بعد الإصابات، علاوة على ذلك، يُعد البروتين المصدر الرئيسي للأحماض الأمينية الأساسية، الضرورية للحفاظ على صحة الجسم والعقل. ومن أهم فوائد الترمس محتواه من البروتين بنسبة 42%، مما يجعله بديلًا جيدًا للحوم، ويوفر جميع الفوائد الصحية التي يمكن أن يقدمها البروتين.

2. غني بالألياف الغذائية (38 جرامًا لكل 100 جرام)

الألياف مهمة للوقاية من مشاكل الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، فهي مصدرٌ غنيٌّ بالبروبيوتيك، تعمل كمليّن طبيعي يُليّن البراز ويُنظّم حركة الأمعاء، كما تُساعد على ضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، والوصول إلى وزن صحي، ُنصح البالغون بتناول 30 جرامًا على الأقل من الألياف يوميًا، لذا فإنّ حصةً واحدةً من الترمس تكفي لتلبية احتياجاتكم اليومية من الألياف.

3. مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

المؤشر الجلايسيمي (GI) هو نظام لتصنيف الأطعمة حسب تأثيرها على مستويات السكر في الدم، تُعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض خيارًا مفضلًا لمن يسعون إلى التحكم في مستوى السكر في الدم والوقاية من مضاعفات مرض السكري أو تأخيرها، علاوة على ذلك، يُساعد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في خفض مستويات الكوليسترول، وفقدان الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، يتميز الترمس بأدنى مؤشر جلايسيمي بين الحبوب الشائعة، ولأن الترمس يهضم ويمتص ببطء، فإنه يشعر بالشبع لفترة أطول ويرتفع مستوى السكر في الدم بشكل أبطأ وأقل.

4. خصائص منخفضة الكربوهيدرات

يُعد تناول أطعمة منخفضة الكربوهيدرات، مثل الترمس، خيارًا رائعًا لمن يسعون للتحكم في مستويات السكر في الدم ووزن الجسم، نسبة الكربوهيدرات القابلة للهضم في الترمس، والتي تبلغ 4%، كافية للحصول على جميع فوائد الكربوهيدرات المغذية، كما يُسهّل الترمس على الجسم التحكم في مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، بتناول هذه الحبوب منخفضة الكربوهيدرات، ستُعاني من مشاكل معوية أقل، ورغبة أقل في تناول الطعام، وزيادة في القدرة على التحمل البدني - مما يُساعد على حرق البروتين والطاقة ببطء، لذا، يُعد الترمس الأسترالي الحلو بديلًا رائعًا لتحضير مخبوزات لذيذة تناسب نظام الكيتو الغذائي.

5. يحتوي على البريبايوتكس

الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس غنية بالألياف التي تُعزز صحة الجهاز الهضمي، فهي تُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُساعد على الوقاية من متلازمة القولون العصبي، والإمساك، والإسهال، وحرقة المعدة، والانتفاخ، كما تُنتج البريبايوتكس أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) تُعزز المناعة وتُقاوم البكتيريا الضارة، ولأن ألياف الترمس الغذائية تُعتبر بريبايوتكس، سيحافظ جسمك على توازن بين بكتيريا الأمعاء النافعة والضارة، ونتيجةً لذلك، ستتحسن صحتك الأيضية وسيُصبح أداؤك أفضل في درء العدوى والأمراض. علاوةً على ذلك، ستتحسن وظائف جسمك الأخرى، بما في ذلك صحتك العقلية.

6. غني بالفيتامينات والمعادن

الفيتامينات والمعادن ضرورية لضمان صحة أجسامنا، نحتاجها لنمونا، وبصرنا السليم، وتكوين عظامنا وعضلاتنا وجلدنا وأعضائنا، بل وأكثر من ذلك، نحتاجها للحفاظ على قوة أجسامنا وقدرتها على مقاومة العدوى والأمراض، الترمس الأسترالي الحلو غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو يحتوي على فيتامين ج، وفيتامين د، والثيامين (ب1)، والريبوفلافين (ب2)، والنياسين (ب3)، بالإضافة إلى الكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفوسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك. باستخدام الترمس في وصفاتك الغذائية اليومية ، يمكنك الحصول على فوائد صحية عديدة لأغراض مختلفة.