دمامل الوجه عند الأطفال أسبابها وكيفية علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:19 صباحاً - الدمامل عبارة عن كتل وردية ناعمة تظهر على سطح الجلد، وعادة ما تظهر على الوجه والإبطين والرقبة والكتفين والأرداف، وفي بعض الحالات يمكن أن تنتشر هذه الدمامل إلى مناطق أخرى.

ولكن لا داعي للقلق إذا بدت الدمامل على طفلك متناثرة، حيث تعتبر الدمامل خطيرة إذا ظهرت في مجموعات على سطح جلد الطفل، عادة ما تختفي الدمامل الصغيرة من تلقاء نفسها، وفي المقابل إذا كانت الدمامل لدى الأطفال مصحوبة بأعراض أخرى أكثر إزعاجاً، فيجب عليك مراجعة الطبيب على الفور، لأنها قد تكون ناجمة عن حالة أكثر خطورة، فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" بعض أسباب الدمامل لدى الأطفال وكيفية علاجها.

التهاب بصيلات الشعر

تظهر الدمامل بسبب العدوى البكتيرية في جذور الشعر لدى الطفل-الصورة من موقع Freepik

بشكل عام، تظهر الدمامل عند الأطفال بسبب العدوى البكتيرية بالمكورات العنقودية الذهبية في مسام العرق أو جذور الشعر لدى الطفل، وتتسبب هذه العدوى في تفاعل الجسم ضد البكتيريا من خلال خلايا الدم البيضاء في الجسم، والتي تتضرر بسبب مقاومة الجراثيم فتصبح في النهاية دمامل.

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الجروح على جلد الطفل

يمكن أيضاً أن يكون سبب الدمامل عند الأطفال هو الجروح الناجمة عن الاحتكاك بين الملابس أو الحفاضات، عندما يصاب الطفل بجرح على جلده، فإن البكتيريا من الأوساخ أو الغبار تدخل الجلد بسهولة، وتسبب التقرحات.

لذا يجب تغيير حفاضات الأطفال في كثير من الأحيان، لا تنسي تغيير ملابس طفلك عندما يتصبب عرقاً، أو إذا كانت ملابسه تبدو متسخة، بصرف النظر عن ذلك، فإن العناية المناسبة ببشرة الطفل تعد مهمة أيضاً للوقاية من الجروح التي تسبب الدمامل عند الأطفال والمساعدة في علاجها.

عدوى القوباء

القوباء هي عدوى بكتيرية تصيب الجلد، وتحدث في كثير من الأحيان لدى الأطفال، ويمكن أن يتسبب هذا المرض المعدي في ظهور دمامل أو بثور على وجه الطفل حول الأنف والفم والرقبة والذراعين وتجاعيد المرفق.

يمكن لهذه الحالة أن تشفى من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع؛ لأنه عادة ما ينفجر الدمل من تلقاء نفسه ويسبب قشرة صفراء.

وفي المقابل، لتسريع الشفاء ومنع انتقال البكتيريا إلى أطفال آخرين، هناك حاجة إلى تناول الطفل للمضادات الحيوية التي يصفها الطبيب.

التعرض للمواد الكيميائية

التعرض للمواد الكيميائية يمكن أن يسبب الدمامل عند الأطفال-الصورة من موقع AdobeStock

التعرض للمواد الكيميائية التي توجد عادة في الصابون القاسي أو الكريمات أو المنظفات يمكن أن يتسبب في إصابة طفلك بالدمامل وتهيج جلد الطفل؛ لذا يجب اختيار أنواع الصابون والشامبو والزيوت الآمنة من المواد الكيميائية.

الظروف الجوية غير المريحة

تنجم القرحة عند الأطفال أيضاً عن الظروف الجوية غير المريحة، يمكن أن تؤدي الظروف الجوية شديدة الحرارة أو الرطوبة إلى ظهور الدمامل لدى طفلك، حافظي على نعومة جسم طفلك مهما كانت الظروف الجوية باستخدام لوشن أو كريم خاص بالأطفال.

سوء التغذية

الأطفال الذين يفتقرون إلى العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسادهم سوف يصابون بالدمامل على جلدهم، وذلك لأن الجسم لا يمتلك جهاز مناعة جيد لمحاربة البكتيريا المسببة للأمراض بسبب سوء التغذية.

فقر الدم والسكري

يعد نقص الحديد أو فقر الدم أيضاً أحد أسباب الدمامل عند الأطفال، يميل الأطفال إلى الإصابة بالدمامل إذا كانوا مصابين بفقر الدم، حافظي على تناول الحديد لطفلك لتجنب الإصابة بالقرح.

احذري أيضاً إذا كان طفلك يعاني من دمامل كثيرة ومتكررة، فقد يكون هذا بسبب وجود عوامل خطر للإصابة بمرض السكري؛ لذا يجب استشارة طبيب الأطفال.

مشاكل الجهاز المناعي

يمكن أن يسبب الجهاز المناعي ظهور الدمامل فإذا كان جهاز المناعة لدى الطفل ضعيفاً، فسوف تظهر الدمامل على الطفل.

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كيفية علاج الدمامل عند الأطفال

لا داعي للقلق إذا كان طفلك يعاني من الدمامل؛ لأن هناك عدة طرق لعلاجها عند الأطفال التي يجب أن تعرفيها جيداً فيمكنك تطبيق طريقة أو أكثر للتعامل مع هذه الدمامل.

سوف تفتح الكمادة الدافئة الدمل وتصرف القيح منه، كل ما عليك فعله هو تبليل قطعة قماش ناعمة بالماء الدافئ أو الساخن ووضعها على الدمل.

تنتشر الدمامل بسرعة لأنها معدية لذا يجب تنظيف منطقة الدمل بقطعة من القطن مغموسة في محلول مطهر، وغسل المنطقة وتجففيها ثم قومي بتغطيتها بالشاش لتجنب انتشار الدمل، ومنع الطفل من لمس الدمل.

لا تحاولي أبداً عصر الدمل لأنه قد يؤثر على المنطقة المحيطة به؛ لأن الضغط على الدمل سيجعله يخرج صديداً ويسبب العدوى، مما يؤدي إلى انتشاره إلى مناطق أخرى من الجسم.

علامات تشير إلى أن طفلك يجب أن يرى الطبيب على الفور

بشكل عام، لا تحتاج الدمامل إلى علاج طبي من الطبيب؛ لأنها يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، ومع ذلك يجب على الآباء أن يكونوا في حالة تأهب إذا تعرض طفلهم لما يلي:

لا ينفجر الدمل بشكل طبيعي خلال 5 أيام،

الكتلة مؤلمة وتنمو بسرعة،

حمى ورعشة بالجسم،

فقدان الشهية أو عدم تبلل الحفاضات لمدة 12 ساعة،

ظهور ندبة بعد انفجار الدمل.

عندما تواجهين ذلك، سيقوم الطبيب بأخذ عينة من القيح لمعرفة الجراثيم المسببة لدمامل الطفل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.