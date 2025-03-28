شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالحزن دائما.. أعراض الاكتئاب المزدوج وكيفية التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

يسارع الناس إلى وصف تقلبات المزاج البسيطة، أو حتى لحظات الحزن ، بالاكتئاب، والاكتئاب في نهاية المطاف مشكلة يجب معالجتها بحساسية، وله أشكال متعددة، منها ما يُسمى بـ"الاكتئاب المزدوج"، وفقا لما أوضحه موقع indianexpress.

أولاً، علينا أن نتعرف على أنواع الاكتئاب المختلفة. فيما يلي بعض اضطرابات الاكتئاب التي حددها الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5):

- اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD): يتميز بمشاعر مستمرة من الحزن واليأس والافتقار إلى الاهتمام أو المتعة في جميع الأنشطة تقريبًا، ويستمر لمدة أسبوعين على الأقل.



- اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD): شكل مزمن من الاكتئاب مع أعراض أقل حدة ولكنها أطول أمدًا من اضطراب الاكتئاب الشديد، وعادة ما يستمر لمدة عامين على الأقل.

- اضطراب المزاج الاضطرابي (DMDD): يتم تشخيصه لدى الأطفال والمراهقين، ويتميز بنوبات غضب شديدة لا تتوافق مع مستوى النمو وتحدث ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع.

- اضطراب ما قبل الحيض ( PMDD ): اكتئاب شديد، وتهيج، واضطرابات مزاجية أخرى في الأسبوع الذي يسبق الحيض، ويتحسن في غضون أيام قليلة بعد بدء الحيض.

ما هو الاكتئاب المزدوج؟

الاكتئاب المزدوج هو مصطلح عامي يُستخدم لوصف الأعراض المتداخلة لاضطرابين اكتئابيين مختلفين، وخاصةً اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD) واضطراب الاكتئاب الشديد (MDD).

ويقول مهيزابين دوردي، أخصائي علم النفس السريري في مستشفى سير إتش إن ريلاينس فاونديشن في مومباي: "يحدث الاكتئاب المزدوج عندما يمر الشخص المصاب باضطراب الاكتئاب المستمر (PDD) بنوبة من اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) بالإضافة إلى اكتئابه المزمن. باختصار، هو مزيج من الاكتئاب المزمن منخفض الدرجة (عسر المزاج) ونوبات متداخلة من الاكتئاب الشديد" .

هل تتطلب كل هذه الأنواع المختلفة من اضطرابات الاكتئاب علاجًا مختلفًا؟

تتشارك علاجات الاضطرابات الاكتئابية في مناهج مشتركة ولكن يمكن تصميمها على أساس النوع المحدد والاحتياجات الفردية:

العلاج النفسي: يُستخدم العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والعلاج الشخصي (IPT)، والعلاج السلوكي الجدلي (DBT) بشكل شائع لعلاج معظم أنواع الاكتئاب. أما بالنسبة للاكتئاب المزمن (PDD)، فقد يلزم علاج طويل الأمد.

الأدوية: تُستخدم مضادات الاكتئاب، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ومثبطات استرداد السيروتونين والنورأدرينالين (SNRIs)، وفئات أخرى، لعلاج الاضطراب الاكتئابي الرئيسي (MDD)، والاضطراب الاكتئابي الشامل (PDD)، والاضطراب الاكتئابي السابق للحيض (PMDD). في حالة الاكتئاب المزدوج، قد يلزم استخدام مزيج من الأدوية لعلاج الأعراض الحادة والمزمنة.

- تغييرات نمط الحياة: يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم، والنظام الغذائي الصحي، والنوم الكافي، وتقنيات إدارة التوتر في دعم التعافي من جميع أنواع الاكتئاب.



- علاجات تحفيز الدماغ: يمكن النظر في العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT)، والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)، وطرق تحفيز الأعصاب الأخرى لعلاج الاكتئاب الشديد أو المقاوم للعلاج، بما في ذلك حالات الاكتئاب المزدوج.

تعديلات الأدوية: في حالة اضطراب الاكتئاب الناتج عن المواد/الأدوية، يُعدّ إيقاف أو تغيير المادة أو الدواء المُسبّب للأعراض أمرًا بالغ الأهمية. أما في حالة الاكتئاب الناتج عن حالة طبية أخرى، فإنّ علاج المشكلة الطبية الأساسية يُعدّ أولوية.