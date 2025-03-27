شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة خليها على السحور.. هترطب عليك في الصيام مع الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار تقلبات الطقس، حيث ترتفع درجات الحرارة من المهم الحفاظ على ترطيب الجسم خاصة خلال ساعات الصيام، من خلال تناول أطعمة غنية بمحتواها من الماء على السحور لمنع الشعور بالعطش في النهار، وإليك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها على السحور لتعزيز الترطيب في الصيام مع الطقس الحار، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. أطعمة تناولها على السحور لتعزيز الترطيب فى الصيام مع الطقس الحار:

الزبادي

يعتبر الزبادي من أفضل الخيارات لتناولها على السحور لاحتوائه على الماء والبروتين، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم أثناء الصيام خاصة في الطقس الحار.

الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الماء

مثل الخيار والطماطم والخس والكابوتشا، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الماء تساعد في ترطيب الجسم أثناء الصيام، خاصة عند تناوله على السحور.

الشوفان

من الممكن إضافة الشوفان إلى الحليب أو الزبادي، وهو يعتبر مصدر جيد للألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة أثناء الصيام.

السلطة

تحتوى السلطات على مكونات غنية بالماء مثل الطماطم والخيار والخس والتى تساعد في ترطيب الجسم أثناء الطقس الحار.

الأطعمة التي تحتوي على البروتينات الصحية

احرص على تناول البيض المسلوق والفول على السحور، حيث يمنحك الطاقة اللازمة في الصيام خاصة مع الطقس الحار، ويمنع نوبات الجوع وانهيار الطاقة ويمنحك شعورًا بالشبع لفترات طويلة.

تأكد من شرب كميات كافية من الماء بين الفطار والسحور لضمان حصول جسمك على الترطيب الكافى خاصة خلال ساعات الصيام.