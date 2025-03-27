شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمرى.. الصمت العقابى بين الزوجين.. عندما يكون السكوت إيذاءً والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل حسبة عمري سلوكا متكررا من زوج الفنانة نور إيهاب ضمن احداث المسلسل، وهو الخصام مع زوجته وعدم الكلام معها والصمت عند أى خلاف، وهو ما يسمى أسلوب الصمت العقابى .

ويعرض مسلسل حسبة عمري، بطولة النجمة روجينا، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC و Watch it الرقمية.

ما هو الصمت العقابى

قد نلتزم الصمت من أجل السلام، أو لتهدئة نقاش، أو لحذف شيء ما، أو لتجنب إيذاء أحد، أو حتى لإلحاق الأذى، ولكن يجب ألا ننسى أن اختيار الصمت المتعمد والممنهج قد يكون شكلاً من أشكال العدوان، يمارسه شخص على آخر.

وفقا لموقع" gsdinternational "، يستخدم بعض الناس الصمت كوسيلة لمعاقبة شريكهم أو مهاجمته، فيرفضون الكلام لساعات أو حتى أيام، ويُعرف هذا بالصمت التلاعبي أو الصمت العقابى، وهو شكل حقيقي من أشكال الإيذاء النفسي، تنشأ هذه الديناميكية عادة في العلاقات التي يتمتع فيها أحد الطرفين بموقف قوة على الآخر، ويستخدم الصمت كأداة لتحقيق أهدافه الخاصة.

مع مرور الوقت، يصبح هذا النمط من التصرف نمطًا ثابتًا في العلاقة، وغالبًا دون أن يدركه الضحية، ويستخدم ما يُسمى بالشخص السلبي العدواني الصمت كشكل من أشكال السيطرة والهيمنة في العلاقة.

في العلاقات الرومانسية، غالبًا ما يكون الشريك النرجسي هو الذي يستخدم هذا التكتيك لمعاقبة شريكه، مما يزيد من مشاعر الضيق وعدم اليقين وعدم الكفاءة لدى الضحية، مما يدل على نقص عميق في الاحترام والاعتبار.

كيفية التعرف على الصمت السام.. علامات التحذير التي يجب الانتباه إليها

الصمت السام هو شكل من أشكال التواصل القسري والمسيطر، فلا يوجد أي جانب إيجابي في تلقي هذا النوع من المعاملة من الشريك، وكما هو الحال مع أشكال الإساءة الأخرى، فإن الصمت التلاعبي أو العقابي قد يُنشئ حلقة مفرغة خطيرة من الإساءة العاطفية إذا لم يحدث أي تغيير.

علامات التحذير من الصمت السام:

عندما يتم استخدام الصمت كأسلوب تلاعب للسيطرة على موقف أو محادثة ويستمر لفترة زمنية مفرطة، فقد يشير ذلك إلى إساءة عاطفية.

يصبح الصمت تلاعبًا أو عقابيًا عندما يكون الشخص الذي يستخدمه مدركًا تمامًا أن سلوكه يسبب ضائقة عاطفية لشريكه، ومع ذلك يرفض تغيير هذا النمط، مما يدل على عدم الاهتمام باحتياجات الشخص الآخر.

عندما يؤدي الصمت إلى شعور المتلقي بالضيق والقلق والعزلة، يؤدي تدريجيا إلى تآكل شعوره بقيمته الذاتية.

عندما يبدأ الشخص المتلقي بالخوف من ردود أفعال شريكه.

ما يجب القيام به

إذا كنتَ ضحيةً للصمت السام، فمن المهم أن تحافظ على هدوئك وتتجنب اتخاذ موقف دفاعي، قد يكون من المفيد محاولة فهم سبب لجوء الطرف الآخر إلى الصمت العقابي، وما الذي يأمل في تحقيقه من خلاله".

من الضروري أيضًا وضع حدود واضحة للسلوك المقبول وكيفية التعامل المتوقع، مع التعبير عن الاحتياجات الشخصية بوضوح، إذا استُخدم الصمت كنوع من العقاب، فعلى الشخص الذي يعاني منه تذكير شريكه بأنه لم يرتكب أي خطأ ويستحق أن يُعامل باحترام.

إذا لم يُقرّ بذلك، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو شبكة دعم شخصية، علاوة على ذلك، إذا رفض الشريك تغيير أسلوب تواصله، فقد يكون من الضروري التفكير في طلب مساعدة مهنية أو حتى إنهاء العلاقة.

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