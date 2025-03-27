شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح الملابس المناسبة لطفلك فى العيد حسب حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في قصر العيني بعض النصائح للأمهات لاختيار ملابس الأطفال فى العيد مع تقلبات الطقس فى هذه الأيام، قائلا إنه من المتوقع أن يكون الجو معتدل صباحًا وبارد ليلًا خلال عيد الفطر ، ولذا هناك بعض النصائح لاختيار ملابس مناسبة لطفلك، وحمايته من التعرض للاصابة بنزلات البرد، ومنها:

- الطبقات

حتى يسهل تعديلها حسب تغير درجات الحرارة.

يمكن أن تكون الطبقة الأولى من قطن ناعم لامتصاص العرق، ثم فوقها سترة خفيفة، وأخيرًا جاكيت يمكن خلعه عند الحاجة.

-اختيار الأقمشة المناسبة

الصباح المعتدل: ملابس قطنية خفيفة لراحة الحركة أثناء اللعب.

الليل البارد: يمكن إضافة جاكيت أو بلوفر من الصوف أو الفرو الخفيف لحمايته من البرد.

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قبعة قطنية في الصباح لحماية رأسه من الشمس.

وشاح خفيف مساءً لحماية الأذنين من البرد.

جوارب وأحذية مريحة تحافظ على دفء القدمين، خاصةً في ساعات الليل.

- الاحتياط في حالة المرض

إذا كان طفلك يعاني من حساسية أو نزلة برد، احرصي على أن يرتدي جاكيت مبطنًا عند الخروج ليلًا.

يفضل أن يكون الجاكيت مقاومًا للهواء، خاصةً إذا كان هناك رياح باردة.

- تجهيز ملابس إضافية

اصطحبي ملابس احتياطية في حقيبة طفلك في حال احتاج إلى تغييرها بسبب التعرق أو اللعب.

يمكن أن تكون بلوفر خفيف أو جاكيت إضافي جاهزًا للاستخدام عند الحاجة.



بهذه الطريقة، يمكن لطفلك الاستمتاع بالعيد براحة وأمان دون التعرض للبرد أو التعرق الزائد.

