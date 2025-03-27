شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. وسام يحاول السيطرة على زينة.. ما هو التلاعب العاطفى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أحداث مسلسل لام شمسية، مدى التلاعب النفسى الذى يمارسه وسام "محمد شاهين"، على ابنته زينة "ياسمينا العبد" للسيطرة عليها تماما وكسب ثقتها المطلقة، وذلك وسط محاولات يائسة من والدتها رباب "يسرا اللوزى" لحمايتها منه.

وأظهرت الأحداث استغلال وسام للمرض النفسى الذى تعانى منه رباب، للسيطرة تماما على ابنته، وإقناعها أن والدتها غير مسئولة عن أفعالها ولا يمكن الثقة فيما تقوله بسبب مرضها النفسى.

وأحيانا يمارس بعض الآباء ما يسمى بالتلاعب النفسى، او التلاعب العاطفى، تجاه أبنائهم، بأشكال متعددة وطويلة الأمد، بهدف السيطرة على مشاعرهم وكسب ولائهم، أو اعتقادا منهم أنهم بتلك الطريقة يقومون أبناءهم بشكل صحيح، وفقا لموقع "Marriage".

ما هو التلاعب العاطفى؟

يعرف التلاعب العاطفى بمحاولة شخص ما التأثير على شخص آخر لغيير سلوكه وإجباره على التصرف بطريقة معينة، باستخدام تكتيكات واستراتيجيات ضارة للحصول على ما يريده أو تغيير سلوك شخص آخر.

ويجب التفرقة بين تأثير الآباء على أبنائهم سلوكيا وتعليميا واجتماعيا، والذى فى الأغلب لا يكون سيئا، وبين التلاعب النفسى الذى يمارسه بعض الآباء تجاه أبنائهم، والذى غاليا ما يكون ضارا بصحتهم النفسية.

أنواع وتكتيكات التلاعب العاطفي



يوجد عدد من التكتيكات النفسية المشهورة للتلاعب العاطفى، وهى:

استخدام العلاقة للتحكم في السلوك

من الأمثلة التلاعب العاطفي التي يتبعها الآباء المتلاعبون، استخدام علاقة راسخة للتحكم في السلوك، حيث يخشى الكثيرون خيبة أمل الوالدين، ويبذل البعض قصارى جهده لتجنب هذه النتيجة، وهو ما يجعلهم تحت سيطرة أبائهم التامة.

استغلال انعدام الأمن لتحقيق أهدافك

من أساليب التلاعب العاطفي الشائعة استغلال انعدام الأمن للحصول على شيء ما، مثل خوف الأبناء الشديد من غضب الآباء أو تخليهم عنهم، لذلك فهى أداة فعالة.

استخدام الخوف لتحقيق السيطرة

يُعدّ الخوف من أكثر أساليب التربية شيوعًا في العديد من العلاقات الأسرية، ويمكن استخدامه بسهولة للتحكم في السلوك، حتى بعد بلوغ الأطفال، ويُعتبر الخوف أسلوبًا مُسيءًا للتلاعب العاطفي.

العدوان السلبي

إن الشعور بالذنب، والرسائل الأساسية، والأفعال العدوانية السلبية الأخرى تشكل جزءًا مهمًا من مجموعة أدوات التلاعب العاطفي.

تلاعب بالعقول

في التلاعب النفسي ، يتسبب المعتدي في جعل الضحية يشكك في ذاكرته لحدث ما، وفي النهاية يقوض فهمه للواقع.

طرق للتعامل مع المتلاعبين عاطفياً

تبدأ إدارة آثار المتلاعبين بتحديد وجود مشكلة أصلًا، و يُعدّ تحديد المشكلة من أصعب الجوانب ، إذ يُمكن أن تُحاكي التربية المتلاعبة التربية القلقة بسهولة، لكن إذا لم يكن هناك شك في أنك تتعرض للتلاعب من جانب الوالدين أو أحد الأقرباء، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للحد من أو منع تكتيكات التلاعب العاطفي.، وهى:

كن حازمًا

دافع عن نفسك وعبّر عن احتياجاتك.

لا تشارك

تجنب الدخول في جدالات مع الوالدين المتلاعبين عاطفيًا، بدلًا من ذلك، عبّر عن وجهة نظرك بهدوء واحترام، والتزم بحدودك.

التركيز على الحقائق

عند التعامل مع الأشخاص المتلاعبين عاطفيًا، ركّز على الحقائق وتجنب الانجرار وراء تلاعبهم العاطفي، التزم بما تعرفه، وتجنب الانجراف وراء محاولاتهم للسيطرة على المحادثة.

حافظ على عواطفك تحت السيطرة

غالبًا ما يحاول المتلاعبون عاطفيًا إثارة المشاعر للسيطرة عليك، لذلك حاول أن تحافظ على هدوئك وتجنّب الانفعال المفرط.

اطلب الدعم

أحط نفسك بالأصدقاء وأفراد العائلة الداعمين الذين يمكنهم توفير منفذ صحي لمشاعرك.

اطلب المساعدة الطبية

يمكن للمعالج أو المستشار النفسي أن يوفر لك أدوات واستراتيجيات للتعامل مع المتلاعبين عاطفيًا، ويوفر لك مساحة آمنة للتعامل مع مشاعرك. كما قد يكون من المفيد أن يكون لديك صديق أو فرد من العائلة تثق به لتتحدث إليه عندما تحتاج إلى الدعم.

اعتمد على الفكاهة

على الرغم من عدم فعاليته، إلا أن الفكاهة أداة فعّالة في التعامل مع المتلاعبين عاطفيًا، فاستخدام الفكاهة لتخفيف حدة التوتر قد يساعد في منع الآباء المتلاعبين من السيطرة على الموقف.

الحفاظ على منظور صحي

الآباء المتلاعبين عاطفيًا ليسوا بالضرورة أشخاصًا سيئين، بل قد يكون لديهم أيضًا مخاوفهم ومشاكلهم العاطفية الخاصة، وفي كثير من الأحيان، يكون التلاعب العاطفي سلوكًا مكتسبًا.



قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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