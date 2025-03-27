شكرا لقرائتكم خبر عن خطط واعرف البدائل الصحية.. إزاى تتجنب الإفراط في كحك العيد والان مع تفاصيل الخبر

كحك العيد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لكن الإفراط في تناول كحك العيد قد يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر الافراط في تناول كعك العيد ونصائح لتناوله بشكل صحى، بحسب موقع "India".

مخاطر الافراط في تناول كعك العيد

زيادة الوزن

يحتوي الكحك على سعرات حرارية عالية، والإفراط في تناوله يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يسبب الإفراط في تناول الكحك عسر الهضم والانتفاخ والغازات والإسهال، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان أو الجلوتين.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، مما قد يكون خطيرًا على مرضى السكري.

ارتفاع مستويات الكوليسترول

يحتوي الكحك على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشاكل في الأسنان

يزيد السكر الموجود في الكحك من خطر تسوس الأسنان وتكون طبقة البلاك.

الشعور بالتعب والخمول

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى تقلبات في مستويات الطاقة، مما يسبب الشعور بالتعب والخمول.

نصائح لتجنب الإفراط في تناول كحك العيد 1. التخطيط المسبق

- حدد كمية الكحك التي ستتناولها يوميًا والتزم بها.

-لا تشتري كميات كبيرة من الكحك، حتى لا تضطر لتناولها كلها.

2. الاعتدال في الكميات

- تناول قطعة واحدة أو قطعتين فقط في المرة الواحدة.

- استمتع بالمذاق ببطء وتذوق كل قضمة.

-لا تتناول الكحك على معدة فارغة، بل بعد وجبة خفيفة.

3. بدائل صحية

- اختر الكحك المصنوع من دقيق القمح الكامل

- قلل من كمية السكر والمكسرات في الكحك.

4. النشاط البدني

- مارس الرياضة بانتظام خلال أيام العيد لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

- امشِ لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

-اشرب الكثير من الماء خلال اليوم.