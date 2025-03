شكرا لقرائتكم خبر عن عايشة الدور.. إزاى تعززى الثقة بينك وبين ابنتك المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

يتناول المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، سن المراهقة خاصة بعدما اكتشفت دنيا سمير غانم التى تجسد دور "عايشة" فى المسلسل أن ابنتها "كرما" تكذب عليها وهو ما صرحت به ابنتها فى مذكراتها، وفى هذا السياق نقدم روشتة للآباء والأمهات عن طرق مساعدة الأبناء خاصة في سن المراهقة وكيفية زرع الثقة فيهم، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

زرع الثقة فى ابنتك المراهقة يتطلب مزيجًا من الفهم والتواصل الفعال، والإيجابية فى التوجيه، وفيما يلى بعض الخطوات التى يمكن أن تساعد فى بناء وتعزيز الثقة بينك وبين ابنتك..

تشجيع الاستقلالية

من المهم أن تشجعى ابنتك على اتخاذ قراراتها الخاصة وتحمل المسئولية ولا تبالغى فى مشاعر الخوف عليها التى تولد عدم الثقة، فعندما تمنحينها الحرية فى اتخاذ بعض القرارات، فإن ذلك يعزز من ثقتها فى نفسها.

الاستماع جيدًا

الاستماع جيدًا أمر مهم خاصة فى تربية الأبناء، لذلك امنحيها الفرصة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها دون مقاطعة واظهرى لها مشاعر الاهتمام ولا تتسرعى فى الحكم عليها، هذا بدوره يساعد في بناء الثقة بالنفس ويشعرها بأن رأيها مهم.

الاحترام المتبادل

بناء العلاقة مع الأبناء على الاحترام المتبادل أمر فى غاية الأهمية خاصة فى مرحلة المراهقة، من خلال إظهار الاحترام دائمًا فى التعامل معها وعدم التقليل منها ومن مشاعرها لمجرد أنها الصغيرة، فإظهار الاحترام لها يساعد فى تقوية العلاقة ويمنحها الشعور بالقبول.

بناء علاقة قائمة على الصدق والصراحة

من المهم بناء علاقة قوية مع ابنتك قائمة على الصراحة منكِ أولًا حتى تتعامل هي معكِ بنفس الصراحة والصدق.

كونى دائمًا القدوة لابنتك

دورك كأم أن تكونى دائمًا قدوة لأبنائك، من خلال التصرف بثقة واحترم لكي تتعلم ابنتك كيف تكون واثقة في نفسها.

التوجيه برفق

بدلًا من إصدار الأوامر، حاولى توجيه ابنتك برفق ومناقشة كل الأمور معها بهدوء، فهذا يجعلها تشعر بأنها شريكة في اتخاذ القرارات ويعزز من احترامها لآرائك.

