شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. كيف يدعم الأب ابنه نفسيا بعد تعرضه للتحرش؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 انهيار طارق "أحمد السعدني"، بعدما اعترف الطفل يوسف "علي البيلي" بتعرضه للتحرش من وسام "محمد شاهين"، حيث اعتذر طارق له وهو يبكي بسبب إهماله ليوسف وابتعاده عنه وعدم تواجده بشكل مستمر لحمايته من وسام.

فيما شهدت الحلقة قيام وسام "محمد شاهين" بعرض المساعدة على طارق، أحمد السعدني، للوصول إلى المتحرش بابنه، حيث قال له إن يوسف أخبره أنه تعرض للتحرش، وأنه يريد من طارق ألا يتحدث مع يوسف حول الأمر حتى لا يخاف ويرفض البوح باسم المتحرش، وهو ما جعل طارق في حالة ذهول كونه على علم بأن وسام هو من تحرش بابنه يوسف.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى، وفيما يلى نعرض كيف يدعم الأباء طفلهم عند التعرض للتحرش.

ماذا يمكن للبالغين فعله للمساعدة؟

وفقا لموقع معاهد الصحة النفسية الأمريكية " nih "، تؤثر طريقة تعامل البالغين مع الصدمات النفسية بشكل كبير على كيفية تفاعل الأطفال والمراهقين معها، فعندما يتخذ الأطباء وأفراد الأسرة خطوات لدعم قدرتهم على التأقلم، يمكنهم تقديم رعاية أفضل للآخرين.

يمكن للأطباء وأفراد الأسرة المساعدة من خلال تهيئة بيئة آمنة وداعمة، والحفاظ على الهدوء قدر الإمكان، وتقليل مسببات التوتر، يحتاج الأطفال والمراهقون إلى معرفة أن أفراد أسرهم يحبونهم ويبذلون قصارى جهدهم لرعايتهم، ويجب اتباع الآتى:

ضمان سلامة الأطفال والمراهقين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

اسمح لهم بالحزن أو البكاء.

دعهم يتحدثون أو يكتبون أو يرسمون صورًا عن الحدث ومشاعرهم.

الحد من تعرضهم لتقارير إخبارية متكررة حول الأحداث المؤلمة.

دعيهم ينامون في غرفتك (لفترة قصيرة) أو اتركي الضوء ينام إذا كانوا يواجهون مشكلة في النوم.

حاول الالتزام بالروتين، مثل قراءة القصص قبل النوم، وتناول العشاء معًا، ولعب الألعاب.

ساعدهم على الشعور بالسيطرة من خلال السماح لهم باتخاذ بعض القرارات بأنفسهم، مثل اختيار وجباتهم أو اختيار ملابسهم.

انتبه إلى التغيرات المفاجئة في السلوكيات أو الكلام أو استخدام اللغة أو المشاعر القوية.

اتصل بالطبيب إذا ظهرت مشاكل جديدة، وخاصة إذا استمر أي من الأعراض التالية لأكثر من بضعة أسابيع:

وجود ذكريات الماضي .

وجود تسارع في ضربات القلب والتعرق.

الفزع بسهولة.

الشعور بالخدر العاطفي.

أن تكون حزينًا جدًا أو مكتئبًا.