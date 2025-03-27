شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تقضى إجازة العيد بصحة.. نصائح لتعزيز مناعتك مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

تستمر تقلبات الطقس في العيد في ظل عدم استقرار درجات الحرارة منذ قدوم فصل الربيع، لذلك فإن تعزيز المناعة أمر بالغ الأهمية للكبار والصغار من أجل قضاء والاستمتاع بإجازة العيد في صحة بعيدًا عن الأمراض، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تعزيز المناعة للوقاية من الأمراض والاستمتاع بإجازة العيد:

تناول أطعمة ووجبات صحية ومتوازنة

حاول تناول وجبات صحية ومتوازنة غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، لذلك اخرص على تضمين الفواكه والخضروات الطازجة (خاصة البرتقال والفراولة الغنية بفيتامين سى لدعم جهاز المناعة، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 (مثل السمك والمكسرات)، وأضف أيضًا الأطعمة التي تحتوى على الزنك مثل اللحوم الحمراء، والبقوليات، والمكسرات، حيث يساعد الزنك في تقوية جهاز المناعة.

احرص على ترطيب جسمك

الحفاظ على ترطيب الجسم أمر في غاية الأهمية ويدعم بدوره جهاز المناعة ويحمى من العدوى والأمراض الموسمية، لذلك اهدف إلى شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وتجنب الإفراط في المشروبات الغازية أو السكرية التي تسبب الجفاف وتضعف المناعة.

ارتداء الملابس المناسبة

مع تقلبات الطقس، تأكد من ارتداء الملابس المناسبة بما لا يضر صحتك ويجعلك عُرضة للمرض، حيث يُفضل في ظل تقلبات الطقس ارتداء الملابس القطنية، كما يُفضل تقليل التعرض لدرجات حرارة متقلبة لفترات طويلة.

الحصول على النوم الكافي

يعزز النوم بالقدر الكافى جهاز المناعة لدينا في درء العدوى والأمراض، لذلك حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد في كل ليلة لتعزيز مناعتك.

ممارسة النشاط البدنى بانتظام

خلال العيد، يميل معظمنا إلى الراحة في المنزل، ولكن من المهم الحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة أول المعتدلة بانتظام، حيث يساهم ذلك بدوره في تقوية المناعة كما يساعد على تحسين الدورة الدموية، حتى المشي القصير يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا خاصة بعد الوجبات.

تقليل التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر الزائد سلبًا على جهاز المناعة لدينا ويضعفه ونكون بذلك عُرضة للعدوى والأمراض، لذلك حاول القيام بأنشطة مريحة مثل التأمل أو التنفس العميق أو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء لتخفيف مشاعر التوتر والقلق والشعور بالاسترخاء.

تناول المكملات الغذائية

إذا كنت لا تستطيع الحصول على كميات كافية من الفيتامينات من الطعام، يمكن استشارة الطبيب لتناول مكملات غذائية تحتوي على فيتامين D وC والزنك لدعم جهاز المناعة.

تجنب الأماكن المزدحمة

في العيد، احرص على الابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى والفيروسات التي تزدهر عادة في الأماكن المزدحمة.